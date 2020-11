Así lo dice La Mont | Mexicanos en California

Santana, California: Con Vicente Sarmiento (VS) aspirante demócrata por esta localidad, realizamos nuestro recorrido en 13 casillas acondicionadas que incluyó a Los Ángeles en la contienda de ayer 3 de noviembre. Fue obvia la inclinación hacia el partido del Burrito de VS, como lo explicó Erika Robles (ER) presidenta de United Across Borders Foundation, una organización sin fines de lucro con cuatro objetivos como son llevar alimentación, salud, educación y cultura.

Origen: Esta ONG creada en 2012 por ER, junto con Francisco Javier Robles en atención a las comunidades de bajos recursos que radican en California como es el caso de Santa Ana, un municipio donde el 85 por ciento son connacionales. Infortunadamente el Covid-19 dejó múltiples bajas entre los paisanos porque ellos salen a su trabajo con o sin confinamiento, apuntó ER a quien multinacionales como Amazon, Food Finders y Given Children Hope proporcionaron de forma gratuita, alimentos e insumos médicos no aplicados durante la amenaza del Ébola 2013.

¿Somos inferiores? Así se expresó ER al afirmar que con la presencia de diputados federales de Morena y Movimiento Ciudadano en su centro de operaciones, se asegurarán espacios de representación popular para los migrantes mediante de una reforma constitucional que permitirá asegurar su presencia en el Congreso de la Unión a través de la figura de representación proporcional.

Morena USA: El diputado por el X Distrito de Michoacán, Iván Pérez Negrón-Ruiz (IPNR) reconoció la fuerza de la comunidad migrante y dio cuenta de la iniciativa de ley presentada por legisladores de su grupo parlamentario para garantizar el respeto a los derechos político-electorales de los residentes mexicanos en el extranjero. A su vez la diputada migrante por Movimiento Ciudadano, Libier González Anaya (LGA) anticipó que para las elecciones federales de 2024, la LXVI Legislatura contaría con una veintena de diputados migrantes que cambiarán la actual correlación de fuerzas de representación popular, con lo cual “Ya no habrá mexicanos de segunda condición”.

Migrantes al Congreso: En prospectiva el LXV y LXVI recinto de San Lázaro contará con legisladores migrantes de California, Nueva York, Florida y Texas como lo afirmaron IPNR y LGA quienes afirmaron que con esa presencia se creará el primer parlamento migrante en el cual los presidentes de federaciones y clubes de mexicanos en EU, tomarán decisiones sobre la agenda bilateral y sus entidades o municipios de origen…SMSEM: Preserva y fortalece las raíces culturales como la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Durante el espectáculo ‘Calaveritas Mexicanas’ el magisterio, a través de su secretario general, Manuel Uribe recordó y rindió homenaje las víctimas de COVID-19