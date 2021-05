De vuelta a Afganistán: Cuando el embajador Porfirio Muñoz Ledo presidió el Consejo de Seguridad (CdS) de ONU se pronunció por condenar la invasión Soviética, uno de los cinco miembros permanentes del CdS a Afganistán. 19 años después y por quinta ocasión México volvió a ocupar un asiento en la mesa del CdS considerado el órgano ejecutivo del sistema multilateral y única autoridad por encima del secretario general para tomar decisiones vinculantes en materia de paz y seguridad lo cual no sucede en la nueva Intifada entre palestinos e israelíes.

CdS y México: Durante cinco décadas desde la Promulgación de la Carta de San Francisco y convergencia entre Liga de las Naciones y ONU, la misión mexicana en Nueva York solo participó en dos ocasiones 1946 y 1980-1981 en la disyuntiva de no confrontar a Estados Unidos lo cual contrastó con el activismo de otras naciones emergentes como Brasil, Argentina y Colombia con la irrupción de gobiernos golpistas.

Reincorporación: Cuándo se planteó la candidatura latinoamericana para el bienio 2021-2022 ninguno de los 193 estados miembros, hasta el 75 Aniversario de ONU y observadores como Palestina, anticipó que el multilateralismo enfrentaría su peor crisis: sanitaria, social y económica por el Covid 19. Pese a ello el presidente AMLO a través de su Cancillería MEC, decidieron ratificar la candidatura.

¿Fracasó la diplomacia? El nuevo enfrentamiento Israel-Palestina puede significar el primer revés del actual Delegado de México ante ONU el ex rector Juan Ramón de la Fuente para quien no es lo mismo negociar con el CEU-UNAM un levantamiento huelguista con la intervención de las fuerzas pública a recordar la existencia de la Resolución 181 de la Asamblea General 1947 que proponía dividir el Mandato de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe-palestino, con un área que incluía Jerusalén y Belén bajo control internacional.

Desenlace: “Se esperaba algo más del ex rector y ex secretario de Salud, ante los pronunciamientos de sus antecesores Porfirio Muñoz Ledo, y Adolfo Aguilar Zinser” como en algún momento comentó el ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya, quien de ganar la presidencia en 2018 llevaría como su canciller al ex líder perredista Agustín Basave. La tercera intifada Palestina e Israel resume con mayor dureza lo que fue la primera 1987-1993 cuando en batallas callejeras los palestinos lanzaban piedras a las fuerzas de Defensa de Israel que respondía con artillería pesada lo cual arrojó 4 mil palestinos y 127 israelíes asesinados. ¿Vale la pena aportar millonarios recursos a ONU que no logró el cese al fuego palestino-israelí y cómo evaluar los resultados de la delegación permanente en Nueva York que aún no se pronuncia sobre la resolución 181?