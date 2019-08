Así lo dice La Mont | México-EU, verano rojo

No solo El Paso: "Entre 1918 y 1924 los Rangers y soldados estadounidenses ejecutaron a abuelos, padres de familia e hijos en El Porvenir, Texas como parte de una campaña de terror en contra de los mexicano-estadounidenses" recordó el ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa (AV) quien ante una eventual reelección de Donald Trump y la baja popularidad de los 19 precandidatos demócratas para la elección presidencial pidió a la ex candidata 2016 Hillary Clinton reconsiderar su participación 2020.

C aniversario: Mientras EU recordó el centenario del Verano Rojo en el que turbas de anglosajones masacraron a afroamericanos en decenas de ciudades, el ex aspirante al gobierno de California AV advirtió "llegó la hora de reconocer la experiencia que vivieron los nuestros en esa época donde en condados y ciudades del oeste fueron sometidos a torturas y todo tipo de violencia por parte de turbas supremacistas y los Rangers por lo que entre 1918 y 1924 alrededor de 15 mil méxicoestadounidenses fueron ejecutados y desaparecidos en Texas, concluyó Antonio Villaraigosa quien en 2005 fue privado de contender por primera ocasión por California debido "a mi condición de café". Están enojados con los inmigrantes porque su número va en aumento.

Caminos del Sur: La dirigencia albiazul de Marko Cortés mantiene su atención en los resultados de Taxco presidida por Marcos Efrén Parra quien este fin de semana recibirá a la Guardia Nacional… Pese advertencias: De EU sobre la inseguridad que afecta algunos municipios guerrerenses Taxco logró blindar a su población como turismo nacional e internacional y el mejor blindaje, concluyó Parra "es nuestra política de reinserción"…A 14 meses: Que el PRI Alejandro Moreno defina el método de elección para el relevo de Héctor Astudillo quien llegó a Casa Guerrero solo por el retiro de Armando Ríos Píter, los tricolores confían que una alianza con el PAN y dos partidos locales permitirán llegar al proceso en junio 2021 en condición de competencia con el senador Manuel Añorve o el coordinador de los diputados locales del PRI, Héctor Apreza. Por Morena los precandidatos son el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, los senadores Félix Salgado Macedonio, Nestora Salgado y la alcaldesa Acapulco Adela Román. Como PRD 2015, seis años después Morena correría el riesgo de una derrota en caso de no alcanzar una candidatura de unidad por lo cual no descartan un aspirante externo de no ceder ninguno de la actual cuarteta…