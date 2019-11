Así lo dice La Mont | ¡Mi verdad!: MVM

Me castigó Zedillo: El primer gobernador de Quintana Roo extraditado a EU, Mario Villanueva Madrid (MVM) decidió revelar algunos secretos que lo convirtieron en el principal rival del entonces presidente Ernesto Zedillo (EZ). Ahora autoridades del Poder Judicial decidirán si permanece en la Clínica Carranza de Chetumal o resuelven su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi).

Mi verdad: El ex interno de la prisión de Lexington Kentucky quien el 22 de diciembre de 2016 al cumplir su sentencia por lavado de dinero fue deportado a México por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en donde lo esperaba otra condena de 20 años por delito de fomento al narcotráfico. MVM asegura “mi delito fue rebelarme a la imposición de Zedillo”.

Muerte en Ceferepsi: “Si eventualmente EZ impusiera su mando mis días están contados en ese penal, pero antes los mexicanos conocerán la verdad del expediente AAA del CISEN que me llevó a la privación de mi libertad”. El 22 de septiembre 1998 este reportero recibió por parte del delegado del CEN del PRI el AAA-CISEN para persuadir a MVM de no postular al senador Jorge Omar Polanco como su relevo en Chetumal y dejar libre el camino a Addy Joaquín Coldwell hermana del embajador de México en Cuba, Pedro Joaquín Coldwell.

AAA-CISEN: Solo el indulto que gestiona la legislatura de Quintana Roo para Mario Villanueva, lo liberaría del infierno del Ceferepsi. A diferencia de la amnistía que debe ser aprobada por las dos Cámaras del Congreso de la Unión, el indulto es una facultad que compete solamente al presidente AMLO y para muestra el 2013 cuando el presidente EPN lo aplicó a Alberto Patishtán Gómez. “Mi pesadilla comenzó con el vicealmirante Robledo quien confesó que desde Los Pinos ordenaron elaborar un expediente vinculante con el crimen organizado y como no encontraron nada se valieron de una cuenta en Nueva York, donde a sugerencia del ex presidente Salinas deposité a nombre de mi esposa e hijo mayor. Ante la insinuación de lavado de dinero acudimos a un juez quien nos dijo “ni de chiste es lavado de dinero”. Después presionaron a mis ex colaboradores para relacionarme con el narcotráfico.

¿Quién es? El ex gobernador de Occidente, coleccionista de automóviles quien en breve será vinculado con el CJNG...NEZA: El alcalde Juan Hugo de la Rosa anunció la Feria del Libro Neza 2019, la más importante del Valle de México, con personalidades como Paco Taibo II, "El Fisgón", Francisco Pérez Arce, Emiliano Pérez Cruz, escritores locales, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nezahualcóyotl además los grupos Salario Mínimo y Triciclo Circus Band. Del 13 al 18 de noviembre, todas las actividades serán gratuitas.