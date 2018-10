Así lo dice La Mont | Ministra SCJN

3 asientos: De la SCJN se renovarán durante la presidencia de AMLO, el primero del ministro José Ramón Cossío Díaz, propuesto en 2004 por el presidente Vicente Fox ante la Comisión de Justicia del Senado. Ese mismo año, otros integrantes del máximo órgano judicial buscaron desaforarlo por desacato.

Encino: El litigio judicial derivó de la expropiación del predio El Encino por parte del gobierno de Rosario Robles, para ser destinado a la construcción de vialidades lo cual propició acciones jurídico-administrativas y un amparo interpuesto por la empresa, propietaria del terreno por considerar que afectaba sus intereses y la solicitud de la suspensión definitiva.

Veredicto: En su momento, la SCJN decidió que la Cd- Mx pagara por la expropiación del predio y no regresarlo como lo requería la Promotora Internacional Santa Fe, ello en medio de una votación dividida de seis votos a favor y cinco en contra de los ministros. Su expropiación se concibió en 1999, cuando Cuauhtémoc Cárdenas dejó la CdMx para postularse, al igual que AMLO, por tercera ocasión por la Presidencia

¡Todos ministros¡ Información recabada por Sin Embargo, del Diario Oficial de la Federación, resalta que los representantes del Poder Judicial gozan de percepciones extraordinarias que van desde seguros de retiro, gastos médicos mayores, aguinaldo, gastos funerales, estímulo por antigüedad y durante los 15 años de su desempeño cuentan con ingresos anuales de un millón 500 mil pesos frente a siete millones de connacionales que según Coneval e Inegi sólo ingresan dos millones 686 mil 14 pesos, sin estímulos de anteojos, menos antigüedad, jubilación o gastos médicos gracias a la reforma laboral.

No, no: Desde la oposición, AMLO enfrentó la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN a las solicitudes de consulta popular planteadas por PRD y Morena sobre la reforma energética, principalmente en el esquema de asignaciones, no concesiones para la exploración, extracción petrolera para que ambos partidos recabarán la opinión ciudadana respecto de las principales reformas estructurales promovida por EPN.

Candidatas: Para la sucesión del ministro Cossío Díaz están la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la CdMx, Yasmín Esquivel Mossa, cercana a Marcelo Ebrard y Leticia Bonifaz, directora de Derechos Humanos de la Corte. Esquivel también encabeza la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos que sanciona a todo funcionario, gobernador, alcalde o síndico que afecte intereses de la sociedad…Grupo Elektra: Anunció en el tercer trimestre 2018, incrementos de 12 por ciento EBITDA a cuatro mil 287 millones de pesos, 7 por ciento en utilidad de operación, 10 por ciento en ingresos consolidados, lo cual indica un sólido desempeño comercial y financiero.