Presidenta Kamala: El 20 enero se convirtió en la primera mujer y ciudadana afroamericana en alcanzar la vicepresidencia de Estados Unidos, encargo que rompió siglos de tradición como el de su marido Douglas Emhoff conocido como ‘el segundo caballero’ en ocupar una posición que hasta esa fecha, era desempeñada por mujeres.

Second Gentleman: El abogado de 56 años, misma edad de Kamala, la conoció cuando era la fiscal general de California y Emhoff se desempeñaba en un bufete de abogados especializados en derecho corporativo y migración cuya cercanía los llevó a contraer matrimonio en 2014 y adoptar sus hijos Cole y Ella quienes la apodaron Momala, no madrastra.

¿Relevo 2024? Cuando el presidente Joe Biden la eligió como compañera de fórmula, emergieron rumores sobre sus ambiciones, tales como ¿un ex adversario sería leal a un presidente al que criticó severamente en las elecciones primarias? En 60 días Harris asumió el cargo de mayor desgaste, enfrentar las causas de fondo de la migración a Estados Unidos desde México y Centroamérica, un problema que no tiene solución para administraciones demócratas pero sí republicanas como fue la reforma migratoria 1986 o Ley de Control (IRCA) de Ronald Reagan la cual amnistió 4 millones de inmigrantes ilegales.

¿Resolverá Harris? De asegurar una vía ciudadana para 11 millones indocumentados, además de borrar del mapa de Washington al secretario de Estado Anthony Blinken, Kamala Harris será la probable sucesora de Biden ¿2024 o 2028? De cumplirse la advertencia de Ronny Jackson ex médico personal de los ex presidentes Barack Obama y Donald Trump "me preocupa que no tenga capacidad mental ni cognitiva para servir como Comandante en Jefe y de Estado".

¿Caerá Videgaray? Según Wall Street Journal el cheque con el que el ex secretario de Hacienda pagó parte de su casa de descanso a Juan Armando Hinojosa, contratista del presidente Enrique Peña, no fue cobrado por el empresario sino con obras de arte borradas en la documentación de la SFP…Jorge Hank Rohn: Anunció que volverá a sus negocios y reiteró que se equivoca el actual gobernador, con relación a la promoción de la violencia "Eso lo sabe Baja California"…Ganó Gallardo: El gobernador potosino Juan Manuel Carreras reconoció que Ricardo Gallardo mantiene ventaja en la contienda por la renovación del Palacio de gobierno, 6 de junio. En esa entidad, el PAN gobernó con Marcelo de los Santos Fraga aunque, a su antecesor Salvador Nava Martínez, el gobierno federal hurtó esa posición en 1961 y, en 1991 recibió el apoyo de la Unión Cívica Potosina con la cual persuadió al priista Fausto Zapata a solicitar licencia como titular del ejecutivo estatal.