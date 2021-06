650 mil sufragios: En la recta final para gobernador de Michoacán el candidato de Morena-PT Alfredo Ramírez Bedolla (ARB) reconoció "esta es una campaña de todos, coordinada por nuestro aliado Raúl Morón" donde el voto tiene el mismo valor en los 113 municipios. El domingo los purépechas también elegirán 24 legisladores de mayoría y 16 de representación, 113 ayuntamientos excepción, el municipio libre de Cherán.

Alternancia: En 2001, Lázaro Cárdenas Batel se convirtió en el primer gobernador opositor al PRI con las siglas del PRD y aseguró la continuidad con su ex líder nacional Leonel Godoy quien creó las condiciones para la restauración tricolor con Fausto Vallejo y Jesús Reina (JR). En el primer caso las ex procuradurías estatal y de la República acusaron a su hijo Rodrigo Vallejo de presuntos vínculos con los Caballeros Templarios. Su sustituto y secretario de Gobierno JR fue enviado al Penal de La Palma por la misma razón.

Justicia: "De ganar la elección existirá una mejor coordinación entre el gobernador y presidente de la República y por su experiencia en economía social, "avanzará el Programa de la Esperanza que plantea el rescate económico, reconfiguración de la paz y restauración de la gobernabilidad en el Estado que se evaporó con Silvano".

¿Qué sucedió? "Las administraciones de Fausto Vallejo y Silvano Aureoles abandonaron a los maestros a quienes, junto con los médicos y enfermeras, regatearon salarios". Respecto al desempeño de su paisano el ex presidente Calderón, aseguró "la inseguridad que no revirtió fue la marca del desdichado de Felipe Calderón cuya frustración fue no imponer a su hermana como gobernadora. Aquí nadie los quiere porque dieron la espalda a Michoacán".

Cherán y Castillo: Consideró a Cherán "como un modelo interesante de gobernabilidad para todo el país" y agradeció al candidato original Raúl Morón por organizar al 100 por ciento, a sus estructuras vs 78 PAN y vaticinó la pérdida del registro de Morena. Acusó al ex presidente Enrique Peña "de golpismo contra la soberanía de Michoacán con la imposición de su Comisionado Alfredo Castillo cuya gestión dejó herida a la entidad".

Vs Beltrones ¿Qué mensaje envió al CEN del PRI, el Amparo solicitado por su ex líder Manlio Fabio Beltrones?

Diputadas capitalinas: Por el segundo Congreso CDMX, en la coalición Fuerza por México participan; en el 18 Distrito de Álvaro Obregón, Maricela Silva quien ofreció a sus electores, mejoramiento de servicios, regularización territorial y seguridad. En tanto, por el XXIII Distrito, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, Rosalía Buaún seguiría los pasos de Luis M. Farías. Su propuesta es “Que todos los locutores de Radio y TV cuenten con licenciatura” y mayor seguridad para Coyoacán.