Real alternancia: "Necesidad del Estado Grande no comparsa prian" advirtió el coordinador estatal para la Defensa de la 4-Transformación Juan Carlos Loera de la Rosa (JCLR). Lamentó que se pretenda alargar el proceso jurídico de la candidata albiazul Marú Campos Galván (MCG) para que así "prescriban los delitos y aseguren su impunidad".

Denuncia: Previa jornada 6 de junio se encuentra abierta una denuncia de la Secretaría de la Función Pública, bajo oficio DGIEP-106-2021 que reconoce la existencia de cheques emitidos por la Secretaría de Hacienda para intercambiarlos por efectivo y entregarlos a una veintena de funcionarios cuyos nombres fueron reconocidos en ‘Operación Justicia por Chihuahua’.

Votos: El 11 junio 2016, el IEE-Chihuahua acreditó a Javier Corral Jurado (JCJ) su constancia de mayoría con 517 mil 018 votos vs 400 mil 515 de PRI-PVEM Enrique Serrano y 242 mil 756 del fiel de la balanza e independiente José Luis Barraza González. Con 600 mil votos el PAN-MCG, Morena-JCLR o PRI-Graciela Ortiz serán certificados con la victoria.

"Soy migrante": Dijo el morenista JCLR quien residió 22 años en EU y conminó a sus rivales "quién no sea hijo de César Duarte presente la exoneración de la Fiscalía porque no lo duden aquí triunfará AMLO, la 4-T y el candidato de Morena". Una tarea difícil porque de Chihuahua son los precursores del PAN Manuel Gómez Morín y Luis H. Álvarez "aunque respetados forjadores de la nación posrevolucionaria pero con ideas conservadoras superadas por un nuevo proyecto de las mayorías que en 2018 ubicó como la primera fuerza con 460 mil votos vs 300 mil PAN, más diputados que el PRI y PAN en el Congreso local, empate en Ciudad Juárez y victoria en Cuauhtémoc además de dos escaños entre tres senadores y las curules federales.

¡Conozco a AMLO! En 2012, fue el primer encuentro entre el migrante de Ciudad Juárez asentado en El Paso, Texas y el aspirante presidencial. Conoce a los presidentes de las federaciones de clubes de chihuahuenses en Los Ángeles, Chicago y Las Cruces "quienes a través de sus familiares en nuestro estado cambiarán el curso de la elección". En 1992 se consumó la primera alternancia en Chihuahua con la victoria de otro juarense Francisco Barrios vs Jesús Chuy Macías. Seis años después el priista Patricio Martínez recuperó la entidad y aseguró la continuidad con José Reyes Baeza. Después llegó César Duarte quien inmerso en escándalos de corrupción propició una nueva victoria albiazul con Javier Corral…