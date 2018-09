Así lo dice La Mont | N. Núñez y Pence

Otra Trump: El 24 octubre 2016 el candidato Donald Trump reiteró después de visitar Los Pinos su promesa de construir un muro que pagaría México pero dos años después su congreso republicano le notificó que deberá usar 20 millones del fondo de ayuda a los Estados extranjeros para colaborar con su vecino a pagar el pasaje de 17 mil ilegales al sur del Río Bravo condición que lo alejará más de su vicepresidente Mike Pence ¿posible? autor del artículo anónimo en NYT “resistencia “en ala oeste para contener los daños de su jefe Trump”. La Constitución EU contempla activar la XXV enmienda cuando el jefe de Estado es incapaz de desempeñar su trabajo.

Presidente: Si Trump enfrenta juicio político su relevo será el “El presidente en la sombra: la verdad sobre Pence”, un libro del colega Peter Eisner, quien así lo describe “un evangélico conservador cuya estructura en el PR, Comité de Acción Política y el apoyo de 132 diputados en El Capitolio, excepción del ex presidente de los diputados Paul Ryan quien nunca se alineó a la agenda Trump y el supremacista cristiano Pence, quien busca imponer una moral bíblica en el esquema público y en Indiana, autorizó locales para discriminar parejas gay, rechaza el cambio climático, sostiene “fumar no mata” y se debe concluir el muro fronterizo con México. Su encargo da vigencia a una frase del primer Vicepresidente EU, John Adams “No soy nada, pero también puedo ser todo”.

ONU: Agenda 2030, Suscrita en 2015 por 193 líderes de Estado, entre ellos México. Objetivos que aplicará el alcalde Cuauhtémoc Néstor quien “con CS y AMLO buscaré erradicar hambre, pobreza y brindar servicios básicos de calidad”. Los contrastes entre sus colonias como los cinturones de miseria “persuadirán a encontrar una industria innovadora para cumplir con esta agenda a solo 12 años de distancia” advirtió CN…Clean Air Expo: México aportó vía el experto en movilidad y seguridad Jaime Ferrer, quien participó en Birmingham su visión vs cambio climático y es reconocido por P Movilidad 3.0 que será de utilidad a Claudia Sheinbaum que asegura en ese rubro todos los accidentes son prevenibles…Caos Unam: ex líder del CEU Imanol Ordorika vinculó al ex director Vigilancia Brígido Navarrete con la resurrección porril…PAN: El diputado Juan Carlos Romero anticipó que la próxima semana se conocerán los nombres de los presidentes de las comisiones ordinarias Gobernación, Presupuesto, Migración. Avaló plan de austeridad en San Lázaro pero advirtió sobre riesgo de socavar instituciones republicanas. Su similar PT "pugnaré por confiscar los bienes hurtados por Gabino Cué y destinarlos a los afectados del sismo 2017…SMSEM: El Órgano Electoral Independiente 2018, emitió la convocatoria para la renovación de su dirigencia 2018-2021.