Así lo dice La Mont | Narcogobernadores

Desgobernadores: El primer exgobernador que cayó en las rejas debido a sus vínculos con el Cártel de Juárez fue el jalisciense fue Flavio Romero de Velasco, a quien en mayo del 2006 un juez federal lo sentenció a tres años de prisión. Como resultado de esa sentencia el Centro de Inteligencia de El Paso Texas (EPIC) inició de manera conjunta con la DEA una operación encubierta que incluyó a otras entidades entre ellas, Michoacán, Colima, Morelos, Yucatán y Q Roo.

Solo Q. Roo: El exagente EPIC, Herbert Anderson Hatfield fue el responsable del caso MV a partir que contratará deuda externa en Estados Unidos a cambio de reservas territoriales, lo cual propició una discusión con el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz y su cercanía con su mentor político y gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco. La nota que causó malestar al Departamento de Estado fue la decisión de MV de expulsar al cónsul estadounidense en Cancún después que exigiera una explicación sobre la muerte de dos jóvenes norteamericanas por sobredosis de droga.

Inteligencia militar: Bajo presión de la Procuradora de Justicia EU, Janet Reno el EPIC intervino la telefonía celular de MV, a la que se sumó el Centro de investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que elaboró el expediente AAA que en noviembre 1998 fue filtrada a la prensa para con ello, evitar que MV impusiera a su ex secretario de Desarrollo Social y senador Jorge Omar Polanco al frente del Palacio de Gobierno de Chetumal.

Otros ejecutivos estatales: Bajo la lupa del EPIC fueron los tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomas Yarrington, Eugenio Hernández y recientemente el nayarita Roberto Sandoval a quien el Departamento del Tesoro norteamericano, vía la Oficina de Control de Medios Extranjeros vinculó junto con el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Solo la justicia estadounidense ve lo que omite supuestamente su similar al sur del Río Bravo.

EPIC y Sandoval: La fuente de información incriminatoria del ex gobernador fue el Comandante Jack quien colaboró con el ex fiscal detenido en EU, Edgar Veytia quien lo acusó con factura en mano fechada en 2014, de la importación de nueve caballos pura sangre españoles a nombre de su primo Hugo Sánchez. El dossier RSC afectaría al PRI en las elecciones de Baja California y Puebla así como a uno de los precandidatos a la dirigencia nacional a quien RSC afirmó, apoya en el actual proceso. Otros ex bajo investigación de EU se ubican en Ver, Tam, Chih y Coah así como el futuro de Mario Villanueva de Q Roo.

