Así lo dice La Mont | Narcogolpe boliviano

A tres décadas: Del real Coup d´État propiciado por el general Luis García Meza (LGM) contra la presidenta Lidia Gueiler, el sucesor de ambos Evo Morales llegó a CDMX donde refundará su Movimiento al Socialismo (MAS). El 17 de julio 1984 el Palacio Quemado sede de Gobierno fue tomado por militares quienes posteriormente asaltaron la Central Obrera Boliviana (COB) pilar de los últimos seis mandatarios democráticos.

Respuesta: EL simpatizante de los cultivos de coca en la región de Chapare, Evo Morales (EM) quien luchó contra la campaña estadounidense para erradicar ese cultivo, observó inerme el capítulo que derivó en la muerte de los líderes socialistas Marcelo Quiroga y Justo Vega que consolidó el mando castrense del general LGM. Esa fue la causa que llevó a EM a organizar una de las tres movilizaciones que culminaron con una sentencia de 30 años para LGM.

Con lupa: Ante la Comisión de Justicia del CXIII Capitolio EU, llegó un informe en el que LGM expuso que el 94% de la coca de Chapare no era registrada en el mercado legal y con ella posiblemente se cubrieron los gastos del MAS.

Justicia EU: El periodista brasileño Leonardo Coutinho autor del libro Hugo Chávez o Espectro y el informante de la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) Carlos Toro, señalan que en aviones de la extinta agencia La MIA, tripulados por el piloto oficial del presidente Walter Álvarez Agramonte (WAA) y dos cercanos al vicepresidente Álvaro García, traficaban cargamentos de coca bajo la supervisión de la ex oficial de la policía nacional “Katy Alcoreza” asignada a inteligencia y espionaje, quien insidió en el Ministerio de Exteriores para expulsar a la DEA y al embajador de EU, Philip Goldberg.

Ruta del Alba: El senador opositor de EM en Unidad Demócrata, Arturo Murillo ubicó al mencionado piloto presidencial WAA y a su socio argentino Faustino Giménez como responsables del traslado de 4 tons de coca a México y EU. Información aportada por el ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico, gral. René Sanabria condenado en EU a 14 años de prisión por conspirar para trasladar cocaína. Otro del círculo íntimo, el gral. Oscar Nina procesado por blanqueo de capitales y vínculos “El Chapo”.

Descertificación: Aunque en Bolivia la hoja de coca está protegida por la Constitución del 2009 promulgada por EM por usos culturales, religiosos, industriales, medicinales y dentro del “Acullicu” y consumida por diferentes grupos étnicos. El ex presidente Barack Obama la incluyó en la lista de grandes productores o de tránsito de drogas al no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico. EM consideró “intervencionista la decisión de Obama y advirtió que antes que nadie EU debería estar en la lista de países que no colaboran en esta lucha”.