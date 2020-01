Así lo dice La Mont | Nepotismo: No

AMLO: En la mañanera, ABC-Radio recordó al presidente su compromiso de campaña expuesto en Azúcar de Matamoros para rechazar cualquier práctica de nepotismo en su administración, ello ante la presencia de la secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Nepotismo: Fue común en la iglesia católica. Alejandro VI promovió al joven Alejandro Farnesio, hermano de su amante Julia, quien llegó a ser el Papa Pablo III y a su vez apoyó como cardenales a sus sobrinos de 14 y 16 años.

En México: Quién olvida la frase "El Orgullo de mi Nepotismo" de José López Portillo cuando no solo designó a su hijo José Ramón López (JRL) como subsecretario de Programación sino implícitamente destapó al jefe de JRL y titular de SPP Miguel de la Madrid como su sucesor. Gobernadores que pasaron la estafeta a hermanos e hijos y que llevaron al líder de la 4-T a distribuir 8.5 millones de su Cartilla Moral.

¿Qué sigue?: Cualquier secretario de Gabinete, gobernador, presidente municipal, juez o ministro de la Corte que promueva el nepotismo deberá presentar su dimisión pues como dijo el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia “el que paga sus incompetencias es el pueblo".

Ídem: El sexenio 2018-24 no escapa a ese mal. Para muestra Bertha Alcalde, secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien es hermana de la secretaria del Trabajo y el hermano, de la secretaria de Función Pública, Pablo Amílcar es delegado de Programas Sociales en Guerrero. Según el puntero en la sucesión en esa entidad por Morena, Félix Salgado "solo ex candidato".

AMLO vs Nepotismo: "Si existen esos hechos hay una definición legal y se actúa de inmediato". Recordó el memorándum de 2019 que exige a los secretarios no permitir bajo ninguna circunstancia corrupción, influyentismo o nepotismo que fueron lacras del antiguo régimen".

Claroscuros: ¿Qué ex director del IMSS, ex jerarca del PRI, ex gobernador de Chihuahua y cuadros intermedios de las tres últimas administraciones albiazules y tricolores, permitieron a Fármacos Especializados y Distribuidora Internacional de Medicamentos manejar el 62.4% de las compras en el ISSSTE e IMSS que superaron los 34 mil 280 millones de pesos lo cual fue violatorio del Artículo 28 Constitucional que prohíbe monopolios? Al ex líder tricolor se atribuye la participación mayoritaria de acciones en un medio nacional emergente.

En el pasado: Quienes pensaban que entre el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y la IP había distanciamiento, se equivocaron pues en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, mostraron su agrado por el trabajo conjunto de los diversos órdenes de gobierno y el empresariado para la habilitación del cuartel destinado a la seguridad de aquella entidad.