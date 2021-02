Aval Marko Cortés: El purépecha líder nacional del PAN sabe que el Estado Grande es junto con Guanajuato, el último bastión albiazul para ser competencia en 2024 a la 4-T. Una derrota en la tierra de sus precursores Manuel Gómez Morín y Luis H. Álvarez sería inadmisible en la entidad donde la victoria en 1992 de Francisco Barrios vs Jesús ‘El Chuy Macías’ fue la avanzada del PAN hacia la Presidencia-2000.

1986, 1992 y 2021: En dos ocasiones Pancho Barrio ganó al PRI que hasta 1992, debido a las negociaciones políticas del extinto TLCAN, le reconoció su victoria vía el presidente Salinas con quien se reunió en Los Pinos.

¡Empresarios Uníos! Derivado de la crisis devaluatoria 1982 los empresarios, clases medias e iglesia arroparon a Barrio quien en 1983 encabezó los preparativos para la renovación de las presidencias municipales la suya Ciudad Juárez y la capital con Luis H. Álvarez.

Consenso: En el estratégico 1983 seis empresarios, a través del Frente Cívico para la Participación Ciudadana (FCPC) llevaron hasta la capital, donde gobernaba Fernando Baeza, la necesidad del cambio.

Prospectiva: En 2021 los herederos del FCPC, llevaron a la alcaldesa de Chihuahua Maru Campos (MC) a derrotar al ex líder del PAN Gustavo Madero en la nominación albiazul, que al gobernador Javier Corral (JC) debió significar su incorporación a la LXV Legislatura y de ahí, la nominación presidencial 2024.

¿Qué sigue? La única posibilidad del ex delegado y diputado federal de Morena, Juan Carlos Loera, quién ganó la encuesta interna para la gubernatura de Chihuahua es el litigio poselectoral en contra de MC quien en entrevista compartida con el colega José Luis Jacques respondió "yo no me escondería a los campesinos y menos en un litigio del agua como el de la presa La Boquilla”.

¡Todos con Maru! La defensa legal de MC (acusada por su correligionario JC de formar parte de la nómina secreta de César Duarte) la integran el ex PGR Arturo Chávez y ex Oficina de Lucha Contra las Drogas Francisco Molina. A su causa también se sumó el ex candidato presidencial Diego Fernández, el ex presidente Calderón y su esposa Margarita. Según el diputado Fernández Noroña la presente administración dejará una deuda superior a los 65 mil millones de pesos y condiciones de inseguridad que superan a su antecesor y extraditable César Duarte quien al final será el fiel de la balanza del 6 de junio…Ley Banxico: Al Concluir el parlamento abierto convocado por diputados y senadores para discutir y analizar sus alcances e impacto social, prevaleció el espíritu de la reforma de privilegiar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, atendiendo la problemática de miles de migrantes, artesanos y personas del sector turismo.