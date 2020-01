Así lo dice La Mont | No retracta Irán, ¿guerrilla 2020?

No es Libia: “No soy Gadafi, ni Irán Libia” advirtió su ex presidente Mahmud Ahmadineyad ante las acusaciones de que su gobierno conspiró en 2011 para asesinar al embajador saudí en Washington y sentenció “los terroristas están en EU no en Teherán”.

Ayatolá Alí Jamenei: Jefe de la Revolución iraní secundó, “Somos una nación con cultura, que no necesita recurrir al terrorismo que pertenece a EU creador del Estado Islámico”, respecto a la presión del ex presidente Obama contra el programa atómico iraní. Desde la caída en enero 1979 del Sha Mohamed Reza Pahlevi, las fuerzas militares iraníes se apoyan en los Artículos 143 y 150 los cuales enfatizan que el cuerpo de los pasdaranos debe asumir el rol de guardián de la revolución, respaldado por Artesh un ejército defensivo.

Qasem Soleimani: A través de las fuerzas Al Quds de 150 mil efectivos, proyectó operaciones en apoyo al régimen sirio de Bachar Al Assad vs el Estado Islámico, Hezbollah en Líbano y en conjunto con milicias chiítas en Iraq. El extinto Soleimani persuadió a Jamenei para iniciar la reconversión de la fuerza aérea pues Irán solo cuenta con 80 aviones de combate F5 y F4 de los tiempos del Sha y el cuarto mejor sistema de defensa aérea, integrado por radares chinos y rusos.

Guardias Revolucionarias: Su consigna es desarrollar medios balísticos capaces de disuadir cualquier ataque y disponen de 300 misiles Shahab-1 y 2 con un alcance de 500 kilómetros cuyo objetivo son Israel, las bases de EU en Irak, Afganistán y Golfo Pérsico como los Shahab 3 con un alcance de 2 mil 500 kilómetros. Ello en una nación que según Alí Jamenei “aún sufre las consecuencias de los 400 misiles lanzados entre 1982 y 1988 por Iraq con Saddam Hussein y EU”.

Fuera de control: Un senador albiazul de la Comisión de Justicia anticipó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto indaga a las tres empresas que bajo el liderazgo de dos ex senadores y un ex gobernador del PRI obtuvieron en la administración 2012-2018 el 62.4% de las compras realizadas por el IMSS o ISSSTE. Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata advirtió al presidente AMLO “de no modificar la reforma del 27 Constitucional, que solo propició el despojo a ejidatarios y comuneros, existe el riesgo de un nuevo levantamiento armado como Chiapas 1994”. Exigió devolverles sus parcelas como 2 Ríos en la Riviera Maya y cancelar la explotación irracional de 90 millones de hectáreas como las canadienses Goldcorp, Alamos Gold, Yamana Gold quienes manejan 207 proyectos mineros. Llamó negligente a la Secretaría de Energía y la Procuraduría Ambiental que aún no castigan con severidad a Grupo México cuya empresa Buenavista del Cobre vertió residuos químicos a los ríos Bacanuchi y Sonora.