Así lo dice La Mont | No soy Cártel del Golfo: OLM

Cuartel Moncada: El ex subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta también conversó con Octavio León Moncada (OLM) a quién sus detractores llamaron gobierno paralelo de Tamaulipas al imponer un régimen de terror, lo cual desmintió su brazo ideológico en el Congreso, Nohemí Estrada "Solo extirpamos un cáncer que corroía las entrañas de nuestras comunidades. A mi esposo e hijas buscaron secuestrarlos, a mi vecina de la plaza central le regresaron a su hija en pedacitos y varias familias aún buscan a sus hijos levantados en Ciudad Victoria. No somos como ellos”, concluyó la diputada quien al perder su fuero corre el riesgo de una detención.

¿Columna, morena o prianista? OML: "Ni uno ni otro. Llegaremos hasta el último rincón de Tamaulipas para decir qué candidato debe ser o no electo, aún sin partido porque a eso se le llama democracia participativa. Yo no milito en Acción Nacional, sí coincido con ellos en cuanto a que la familia es la base de la sociedad como hace 200 años lo dijo Federico Engels e introdujo Manuel Gómez Morín en la declaración de principios del PAN-1939…No apruebo que solo seis familias del país ostenten el 60% del PIB. Nos tildaron de comunistas, priistas y del Movimiento de Liberación Nacional, más solo somos Columna Cívica” ¿Por qué lo llaman el brazo armado del Cártel del Golfo y existen órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud y tráfico de armas? “Si por repudiar la represión contra los ferrocarrileros, el magisterio y la masacre del 2 de octubre inventaron esos falsos ¡Que pena!” ¿En 2016 usted votó por García Cabeza de Vaca? "No teníamos otra opción y sin un cambio seríamos reaccionarios o simplemente nuestras familias sucumbirían ante los Zetas que accedieron a sus armas en un país donde circulan 8 millones de éstas”.

Armas: "Si el estado no garantiza la vida pierde su razón de ser y entonces todo ciudadano tiene el derecho natural o positivo, como lo dispone el artículo 18 de Tamaulipas, a poseer armas. Nosotros estamos dentro del marco de la ley" ¿Realmente como afirman las redes OLM, usted no representa al Grupo Armado del Cártel del Golfo? "Como octogenario no utilizo ni veo los celulares ni esos medios, aquí no existe uno sino muchos cárteles. También tenemos a los cárteles de los de cuello blanco y de mercaderes de la calumnia. Si existe algo en mi contra, lo correcto sería poner la denuncia sin ser anónima porque eso es de cobardes…En Tamaulipas, como en otros estados, se fabrican órdenes de aprehensión si hay persecución política”…SMSEM: Instaló en sesión permanente el Órgano Electoral Independiente (OEI) 2021 para el proceso de renovación de la dirigencia de su dirigencia, según lo dio a conocer Daylina Casas quien preside el organismo autónomo.