Así lo dice La Mont | Noroña describe a García Luna

Soy Gerardo Fernández Noroña (GFN): “Así le dije al secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna (GGl) en su comparecencia ante la Cámara de Diputados quien en su plenitud aseguró -nunca olvidó- ¡caray no te mides, ni tu jefe Borolas que con el tiempo purgarán una larga condena en una prisión texana”. Nueve años después cayó el Fouché de Vicente Fox y Felipe Calderón (FC). “Quiénes sí aspiran a mantener su Visa EU deberán declarar cuando los delate su Rasputín, advirtió el ideólogo de la 4-T quien fue objeto de escarnio público por destapar la corrupción en AFI y la Secretaría de Seguridad bajo los gobiernos albiazules 2000-2012.

Caso RZA: El 19 agosto 1989 después de aterrizar en vuelo privado en San Antonio Texas fue aprehendido, el ex diputado priista y cuñado de un ex presidente, Rubén Zuno Arce vinculado con el narcotráfico internacional y su participación en el crimen del agente antidrogas Enrique Camarena por ser el propietario de la casa 881 de Lope de Vega, Guadalajara que compró Rafael Caro Quintero para torturar al agente de la DEA.

¿México Libre? “Si la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU, incluye a GGL en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros del narco, no sorprendería que sus bienes como los prestanombres de sus superiores también sean congelados”, advirtió GFN quien demandó a FC cancelar las asambleas distritales de la agrupación México Libre.

Soberbia: “En el infausto decenio de GGL se atendió con escoltas federales a los columnistas y editores que me hostigaron mientras denuncié el nepotismo en la AFI y SSP como su enriquecimiento inexplicable. Espero que la FGR aplique extinción de dominio contra sus residencias y todos sus bienes para incorporarlos al Patronato UNAM. Sin embargo, el problema no concluye ahí, debe alcanzar al jefe Borolas”.

Aclaración: Pese que la ex PGR sustentada en testigos protegidos acusó al ex gobernador Mario Villanueva de 13 delitos ante un juez, se le exentó de delincuencia organizada. Incluso a quien supuestamente protegió, Alcides Ramón Magaña (ARM) “El metro” hace seis años se le absolvió por parte del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito por lo cual resultó inocente como sería el caso de MVM... Fonacot: La calificadora HR Ratings la evalúo “muy bien” a por su desempeño anual que permitirá colocar su emisión de papel y manejar su programa dual de bursatilización…AC: Este domingo el Estadio Azteca será anfitrión de su 45 Aniversario en su evento XL concentrará a 100 mil simpatizantes. "Antorcha Campesina no quiere migajas públicas porque es la verdadera organización de los pobres de México" afirmó su líder Aquiles Córdova.