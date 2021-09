Así lo dice La Mont | Nuevas pistas y magistrados Tamps

Nuevas pistas y magistrados Tamps

Así lo dice La Mont

Cártel del Golfo: El Centro de Inteligencia El Paso, Texas (EPIC) vinculó a Jorge Eduardo Sánchez (JES) cabecilla del Cártel del Golfo (CdG) con el crimen del candidato PRI-PVEM a gobernador de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú quien al participar en el juicio contra el ex Tomás Yarrington (TY) solo ratificó la información que la DEA presentó en abril 2012: Tanto TY como un antecesor y otros sucesores “Son parte indisoluble del narco en el caso de TY ordenó asesinatos como el de RTC”.

¿Quién es JES? Al convertirse en testigo colaborador de la justicia de EU, el ex cabecilla del CdG no solo buscó reducir su condena de 50 años, sino posiblemente proporcionó información a EU sobre los jefes de plaza, ex gobernadores, senadores y funcionarios de PGR vinculados con su cártel. Al final de los 90 el CdG integró un grupo élite del sector castrense como agentes y ejecutores, conocidos como Los Zetas. Después de la captura de Osiel Cárdenas (OC) 2003 JES ostentó el liderazgo del cártel desde el cual supervisó las operaciones de venta a EU.

Rivalidad: El JES edificó su banda de plagiarios denominados Los Sierra desde la cual conoció a OC de quien se convirtió en su lugarteniente y otra figura ascendente TY, que para el proceso interno por la nominación del PRI solicitó un millón de dólares al líder del CdG, repartidos a medios impresos estatales y nacionales cuyos editores, concesionarios, columnistas fueron grabados según el testigo colaborador ‘Óscar’.

¡Acábenlo! El 10 septiembre 2012 “El Coss” líder del CdG fue vinculado con la orden del crimen, junio 2010, del candidato del PRI-PVEM Rodolfo Torre Cantú al negarse a proteger las inversiones que permitían el lavado de dinero proveniente de las ganancias del narcotráfico para así convertirse en el Colosio tamaulipeco

Ascenso: Luego de su designación del 31 de agosto por el Congreso de Tamaulipas como titular de la Sala Regional Altamira, el magistrado Andrés Galván (AG) resaltó la importancia de la independencia del poder judicial que “En esta entidad donde no hay decremento de sus percepciones, existe sinergia con el Poder Judicial de la Federación” afirmó el también ex procurador fiscal 2004-2016.

