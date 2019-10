Así lo dice La Mont | Orden de extradición Ovidio

1978: Los presidentes José López Portillo y Jimmy Carter firmaron el tratado de extradición para enfrentar a la delincuencia organizada que en 40 años arrojó el traslado ante las Cortes de Los Ángeles y Nueva York del ex director de Policía Arturo Durazo, el capo del Cártel del Golfo Juan García Abrego, el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva y Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera ¿el próximo será su hijo Ovidio Guzmán López?

Amparos: El ex gobernador de Tamaulipas que por esa figura, momentáneamente evitó su extradición es Eugenio Hernández Flores. En el Artículo I, del Tratado de Extradición se fijó una obligación en la que ambos países se comprometen a entregar mutuamente al sistema judicial a los responsables de algún delito cometido dentro del territorio de la parte requirente.

¿Y Ovidio?: Dos agencias de investigación de EU como El Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC) y la Agencia de Lucha Antidrogas (DEA) rastrean al hijo y visible heredero de Joaquín “el Chapo” the Shorty Guzmán Loera (JGL) Ovidio Guzmán López (OGL). Desde 2016, EU interpuso cargos por narcotráfico contra los hijos de JGL para desarticular ese cártel.

Washington: El tribunal de distrito, también pidió confiscar cualquier ganancia recibida por “los Chapitos” como parte de la conspiración por el tráfico de narcóticos. Los otros dos hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo protagonizaron una pugna con el lugarteniente de el Chapo, Dámaso López Núñez “El Licenciado” por el control del cártel dejado acéfalo por “the Shorty” quien fue detenido y extraditado a EU. Posteriormente en 2017 su hijo Dámaso López Serrano “Mini Lic” se entregó a EU y se declaró inocente de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero.

Rosario Piedra a la CNDH: Los ex aspirantes a la CNDH, Ricardo Vázquez Contreras y Pavel Rodríguez Quesada consideraron como un proceso a modo del Ejecutivo Federal la designación de la psicóloga Rosario Piedra como nueva titular de la defensoría ciudadana y acusaron a los presidentes de las comisiones de justicia y derechos humanos de prestarse a la línea oficial…Claroscuros: Conocido el congelamiento de cuentas del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emergió el nombre Henry Paul Hughes Alcocer hermano del ex secretario de Finanzas de Guerrero quien fue acusado con 19 personas por lavado de dinero ¿será que la UIF cuente con más información?...En fila: El tráfico de influencias de Luis Carlos Urzúa para el manejo de sus casinos en la Dirección de Juegos y Sorteos de Segob, al mando de Luis Calvo. Algunos aseguran que también es el principal financiador de Juan Iván Peña Neder, recientemente removido de la presidencia de Redes Sociales Progresistas.