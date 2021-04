Origen: La reforma electoral de 1996 estableció que el tema de comicios era susceptible de ser impugnado vía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuya función quedó definida en el Artículo 99 Constitucional que lo ubicó como la máxima autoridad electoral que en su historial, canceló las elecciones dos veces en Colima 2003 y 2015, previamente Tabasco 2000. Sus competencias están contenidas en nueve fracciones, entre ellas, resolver las impugnaciones en las elecciones federales tanto de legisladores como presidente de la República.

Michoacán y Guerrero: Son las dos entidades inmersas en litigios electorales por los resultados de 1999 y 2011 en las que por mayoría de votos la Sala Superior del TEPJF, confirmó el acuerdo del INE que ordenó retirar la candidatura de Morena en Michoacán al ex edil de Morelia y líder magisterial Raúl Morón y al senador con licencia de Guerrero, Félix Salgado Macedonio al no presentar informes de gastos de precampaña y pese que la responsabilidad recaería en sus dirigencias estatales el pecado de los ex aspirantes resultó su ¿ingenuidad?

¿Qué sigue? Los magistrados de la Sala Superior bajo el mando del magistrado presidente José Luis Vargas quien en 2018 no avaló la elección para gobernador de Puebla en favor de la panista Martha Erika Alonso a la que el presidente AMLO calificó como ‘antidemocrática’ y en la cual solo alcanzó a sumar dos apoyos de los seis similares del TEPJF. Reactivaron en Guerrero y Michoacán la vigencia de sustitución por lo que una vez que Morena ya fue notificado oficialmente correrá el plazo para registrar en el primer caso a otra candidata que cumpla con los requisitos legales.

¿Quiénes siguen? De acuerdo con El Sol de Morelia, la ex senadora Selene Vázquez y la presidenta de Lázaro Cárdenas Maria Itze Camacho se perfilan para ocupar la candidatura acéfala del edil con licencia que no regresará a gobernar la capital Raúl Morón. En Guerrero los dos candidatos que cumplen la normatividad del INE son el ex edil porteño Alberto López Rosas (ALR) y el precursor de Morena Ernesto Fidel Payán (EFP) como Evelyn Salgado hija del depuesto candidato ‘El Toro’ Félix Salgado. Todos los caminos de Morena-Guerrero llevan a EFP, quien no tiene cuentas pendientes con el INE y a diferencia de Alberto López Rosas (ALR) si es militante de Morena. ALR es la opción legal pero, como candidato externo, está impedido porque no tiene simpatía, ni arraigo en Morena. Los demás Marcial, Nestora y Cayetano militante y diputado federal quien es querido por la militancia pero no pidió licencia el 7 de marzo como Nestora. Bety Mogica ya es candidata a diputada local por un distrito de Acapulco.