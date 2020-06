Así lo dice La Mont | Otro golpe Brasil y OCDE

Desplazado: Así concluyó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro la reciente crisis con su poder judicial "Se terminó la mierda" que pudo propiciar un golpe de Estado en su contra, similar al que hace 56 años encabezaron militares para derrocar a Joao Goulart.

Régimen COVID: En América Latina, Brasil se convirtió en epicentro con 640 mil contagios y es tercero a nivel mundial en decesos. Hace un año Bolsonaro conmemoró la acción golpista que ganó el repudio del Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva cuya gestión respaldada por un ejército ciudadano de 12 millones comunitarios.

Juez EU: Ante la amenaza de la nacionalización de los medios de producción el embajador de EU en Brasil, Lincoln Gordon instrumentó bajo el Plan de Contingencia para Brasil las condiciones del Coup d’état que evitaría el establecimiento de un régimen soviético que alcanzaría a Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú.

General Braga: Hasta el lunes 8, la Cámara de Diputados de Rodrigo Maia quien 2019 se declaró simpatizante del Goulart mexicano AMLO, contabilizó 32 solicitudes de juicio político contra Bolsonaro quien en abril fue temporalmente desplazado por su Jefe de la Casa Civil, General Walter Braga Neto quien le sugirió reconsiderar su oposición a la cuarentena y tras bambalinas manejaba a las fuerzas armadas.

¿Dos presidentes? Mientras Brasil no alcance el añorado Semáforo Naranja y el distante verde vs Coronavirus, lo cual no sucederá sin una vacuna, el presidente político, social y militar de Brasil es el general Walter Braga, con lo cual Brasil volvió a saludar al militarismo.

¿Quién es Braga? Desde el 31 de marzo el ministro presidente Braga encabeza en Palacio de Planalto las conferencias sobre Coronavirus y mantiene el respaldo del Primer Hijo y concejal de Río, Carlos Bolsonaro quien preside "el gabinete del odio" y autor de la polémica frase de su padre, quien hasta el domingo contaba con el 30% de las preferencias "En Brasil el poder moderador son las fuerzas armadas".

TSJ Edomex: Su magistrado presidente Ricardo Sodi Cuéllar ratificó la modalidad del nuevo sistema de justicia penal a través de tribunales virtuales para asuntos no urgentes y audiencias online…Pregunta: De la Comisión de Hacienda del Senado ¿Por qué el director de la OCDE, devengó hasta 2020, 111 mil pesos de su Fondo de Pensiones? Sobre el tampiqueño aún existen pendientes en el caso del extinto diputado Manuel Muñoz Rocha, concluyeron los representantes populares…Tlaxcala: El gobierno capitalino inauguró el Ciclo de Conciertos Virtuales con la participación del tenor Jesús Valerdi y su "Acústico Ensamble". La alcaldesa Anabel Ávalos tiene el propósito de difundir las expresiones artísticas y culturales pese la contingencia sanitaria.