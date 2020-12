SEM: El 11 de abril de 2005, el canciller Luis Ernesto Deberz conoció del intento por aplicar la Ley del Servicio Profesional de Carrera que dejaba abierta la posibilidad para que las misiones estratégicas de México en el exterior fueran electas por el presidente y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo cual dejaría en segundo término al personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Respuesta: Ese año se observa una protesta silenciosa en contra de la rotación de los 150 miembros de la rama diplomático-consular y 130 espacios administrativos quedan libres para gente nueva y sin experiencia en política internacional de nuestro país.

Fox, Calderón y Peña: Confirieron 30 nombramientos de embajadores y cónsules remitidos al senado para su ratificación sin antecedentes en la carrera diplomática como Diego Gómez Pickering, quien fuera asesor de la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto y a quien nombró embajador ante Gran Bretaña. El cónsul en Denver Carlos Bello clave para que la sucesión 2005 de Arturo Montiel en el Estado de México, recayera –según la Fiscalía General de la República (FGR) en "el traidor a la patria y líder una banda criminal Enrique Peña Nieto"–. Con Vicente Fox y Felipe Calderón: "El Embajador Dormimundo" cuyo mérito fue intentar comprar una casa de 1 millón de euros en el centro de París, Carlos Flores Alcocer mientras el sucesor Calderón, nombró a su procurador Eduardo Medina Mora, embajador ante Londres y a quien, por supuesto lavado de dinero, investigaba la Unidad de Inteligencia Financiera.

No Agentes extranjeros: Al aprobar la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que acota la presencia de agentes extranjeros en México, que no volverán a privar de su libertad a ningún connacional, la pregunta es ¿Qué sucederá con el Centro de Inteligencia de El Paso, Texca (Epic) fundamental en la investigación de las transacciones ilegales de los ex gobernadores convictos de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcava y Eugenio Hernández Flores?

Acota Noroña: Para el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña no deben existir en nuestro país agentes encubiertos en operaciones de riesgo como sucedió en los sesenta y setenta en el período de la guerra fría y aún en los ochenta, durante la gestión del extinto John Gavin, primer embajador estadounidense que habló sobre la ‘narcopolítica’, su sede fue considerada como un nido de espías y para muestra el agente encubierto de la DEA, Dale Van Atta quien filtró la información sobre el desvío de una cuenta del ex presidente Miguel de la Madrid a Suiza cuando éste, arribó en mayo de 1984 a Washington para reunirse con su similar estadounidense Ronald Reagan.