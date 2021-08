Futuro: De la coalición legislativa Va por México (PRI-PAN-PRD) quedará sujeto a la reelección de su dirigente Marko Cortés, la alianza de la bancada priista con su similar de Morena ante la LXV Legislatura y el ejercicio discrecional de las prerrogativas del INE.

Cita noviembre: El 19 del 2018 asumió la presidencia panista con el compromiso de velar por el equilibrio de poderes (federalismo) no así "Una vergonzante colaboración por temor, pragmatismo o conveniencia presupuestal ante la 4-Transformación" y en 90 días sujetará su reelección o alternancia.

Retrospectiva: El proceso de elección de Marko Cortés fue operado por la Comisión Nacional Organizadora del CEN del PAN presidido por su ex presidenta Cecilia Romero que instaló 1 mil 495 centros de votación para la elección del nuevo dirigente quien surgió entre dos duplas Marko Cortés y Héctor Larios vs Manuel Gómez Morín y Mirelle Montes.

Grupos albiazul: Con Cortés y Larios se ubicó al ex candidato presidencial y ¿viable 2024? Ricardo Anaya a quien se sumó el extinto senador Rafael Moreno Valle, 10 gobernadores y la corriente Yunque. Gómez Morín y Mirelle Montes fueron respaldados por el ex dirigente Gustavo Madero y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral quien en 2017 disputó la dirigencia nacional albiazul a Anaya. Además, el ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Continuidad: La principal demanda hacia Marko Cortés es que se regrese a los procesos doctrinarios originales y dar fin a las componendas y ‘moches’ que marcaron la relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Horizonte: En la lista de aspirantes al CEN del PAN, aparecen la ex senadora de Tlaxcala Adriana Dávila, el gobernador saliente de Querétaro Francisco Domínguez, el líder de Tabasco Gerardo Priego Tapia y Marko Cortés

Cambio generacional: Quien emerja como dirigente nacional deberá revertir el deterioro electoral, para muestra la derrota en la Península de Baja California pese que en los pasados comicios ganó dos gubernaturas, en Chihuahua, Marú Campos y Querétaro, Mauricio Kuri e incrementó de 78 a 114 el número de diputados.

Juicio a Silvano: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados de San Lázaro exigirá este proceso, por Traición a la Patria, en contra del aún titular del Solio de Ocampo, Silvano Aureoles Conejo después de su entrevista con el secretario de la OEA, Luis Almagro cuya gestión fue calificada por el canciller Marcelo Ebrard como "Una de las peores" del organismo internacional por su intervención en los asuntos internos de Bolivia. Sobre Michoacán resaltó la irresponsabilidad del regidor de Sahuayo Jesús Ramírez quien en aparente estado etílico volcó su camioneta causando daños a una persona.