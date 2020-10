Así lo dice La Mont | Partida secreta: Salinas, Zedillo, et al

Remanente PRI: Aunque la efímera restauración tricolor finiquitó el 1° de diciembre 2018. Su vicio más claro, como la alternancia albiazul, fue el ejercicio de la partida secreta en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo con la cual se cubrieron las exigencias de representantes de medios cercanos al poder.

Carlos Salinas: Según el senador PRD Heberto Castillo, cuando Salinas llegó a la residencia oficial, después de un escandaloso fraude electoral la aplicó para congraciarse con los representantes de medios quienes cuestionaron su victoria y $después lo llamaron el Gorbachev mexicano con su Salinastroika$.

Ramo-00023: Durante las administraciones de; De La Madrid, Salinas y Zedillo los partidos de oposición como el Mexicano Socialista, Cardenista de Reconstrucción Nacional y Popular Socialista; cuestionaron "las erogaciones adicionales no sectorizables y, desde 1997 Provisiones Salariales y Económicas o gastos contingentes como una forma de hacer ricos a los presidentes de México.

Razones de Castillo: Entre 1988 y 1998 esa partida representó el 15% del gasto programable y tres años después el 12% con el cual se cubrieron gastos de la precampaña para la OMC, a la cual buscó acceder Carlos Salinas pero abandonó abruptamente, después de la detención el 28 febrero 1995 de su hermano Raúl por su participación en el crimen de su cuñado y secretario del PRI José Francisco Ruíz Massieu.

Gasto corriente: Según Heberto Castillo, en 1997 año que el PRI perdió mayoría ante la LXVII Legislatura, la asignación de la partida secreta superó los 15 mil 209 millones de pesos pero solo el 28% fue ejercido por el propio ramo (4 mil 325 millones). El 70% restante, se transfirió a otras dependencias ¿Dónde quedó el resto?

Alternancia: Cuando por fin llegó en el 2000, con la victoria del PAN y del guanajuatense Vicente Fox, se rumoró que gran parte del dinero recaudado por su administración sería utilizado para impulsar la campaña de Felipe Calderón y para que su partido continuara al mando del país como sucedió con el fraude patriótico del 2006 ¿Alcanzará la consulta al inquilino del Rancho San Cristóbal?...Rosario Robles: La ex jefa de Gobierno CDMX, se declaró inocente de las presuntas omisiones por 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra que debería sumar a los integrantes del Grupo Hidalgo del cual forman parte tres ex gobernadores, dos de ellos ex presidenciables y el rector convicto de las UAEH quien aún maneja desde su celda a la ¿Emérita institución?...Tlaxcala: Inició la construcción de cinco kilómetros de la Ciclovía San Francisco. La alcaldesa Anabell Ávalos aseguró que el objetivo es transformar a la capital en una ciudad sustentable y equitativa.