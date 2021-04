Laboratorio 2021: Ante el repunte en las encuestas del presidente AMLO, el escenario electoral favorece a su partido Morena en 11 de las 15 entidades que renovarán gubernaturas. Excepciones Nuevo León, Querétaro, Sonora y Guerrero mientras el TEPJF prolongue su fallo.

Nuevo León: Cae en las preferencias electorales, la morenista Clara Luz Flores ante las denuncias de posibles nexos con la secta NXIVM de Keith Raniere quien impulsó la candidatura presidencial de Emiliano Salinas. Mientras el PRI, en la VI Sesión de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, que preside por Pablo Angulo e integran Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y René Juárez se evalúo con optimismo, el escenario electoral de Nuevo León y de Sonora con sus abanderados aliancistas PRI-PRD Adrián de la Garza y PRI-PAN-PRD Ernesto Gándara que va vs Alfonso Durazo-Morena y se aprobó asistir en coalición con el PAN y PRD en la elección extraordinaria por un escaño de Nayarit.

¡Sorpresa Campeche! La continuidad de Alejandro Moreno en el CEN del PRI quedará sujeta a la victoria de su candidato de la alianza Va por México, Cristian Castro quien buscará derrotar a Layda Sansores a quien se sumó el ex senador priista Raúl Pozos Lanz que en 2015 perdió la interna ante Moreno.

¡Onésimo gobernador! El Fiel de la Balanza para la postulación mexiquense 2011 y ex titular de la diócesis de Ecatepec, Onésimo Cepeda será candidato del Partido Fuerza por México en el 21 Distrito local en momentos que su iglesia, la católica, acusó un desorden social en el país…Inició campaña: Por la curul federal del Distrito 10 Polanco, la ex primera dama Margarita Zavala…El ex presidente Peña: a quien la FGR acusa de cohecho, traición a la patria y delito electoral reapareció en Punta Cana, República Dominicana en la boda de la hija del empresario boxístico Sergio Chams…Salario Mínimo: Con la reforma al Art. 90 Constitucional de la Ley del Trabajo "se restituirá por primera ocasión desde 1994, ante la canasta básica y no volverá a ser referente de injusticia hacia la clase trabajadora" afirmó el senador Martí Batres…Dolores Padierna: En su Plataforma Octubre Cuauhtémoc, la candidata resume las necesidades de esa Alcaldía; cultura e innovación, honestidad e integridad, buen gobierno, economía solidaria, vivienda digna y protección animal. En el 2000, Padierna desmanteló redes de tugurios asentados en la Zona Rosa y erradicó la corrupción tanto pública como privada…Guanajuato: Refrendó su posicionamiento como la entidad con el mejor sistema de salud de México al obtener el ‘Premio Nacional de Calidad en Salud, el Mérito por la Mejora Continua’ y basificar a más de 2 mil trabajadores de la salud.