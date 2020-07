Coordinador Obama: En febrero del 2017 el Partido Demócrata eligió a su nuevo líder Tom Pérez ex secretario del Trabajo del presidente Barack Obama representante dominicano de la minoría latina que superó, con 235 votos de los 435 en disputa, al musulmán Keith Ellison. En 2016 Pérez fue precandidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton por recomendación del edil de Los Ángeles Antonio Villaraigosa quien fue miembro del Comité de Infraestructura del presidente Barack Obama y cuñado del ex senador del PAN y ahora Movimiento Ciudadano, Eugenio Govea Arcos.

Obama vs Trump: Tom Pérez movió a los demócratas tradicionales para inclinar las elecciones primarias hacia quien ocupó la vicepresidencia durante el gobierno de Barack Obama, Joe Biden. Lo cual le permitió ganar con cuatro meses de anticipación a la Convención Nacional del 24 al 27 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, los mil 885 delegados vs Bernie Sanders.

Democracia Sanders: En un artículo escrito para Atlantic Journal, Bernie Sanders planteó la necesidad de cambiar las reglas de la Convención para que fuera candidato el que llegará a la votación con el mayor número de delegados. De no ser así "nuestra democracia será como en 2000 y 2016 un juego entre los 18 multimillonarios estadounidenses cuyas fortunas combinadas superan los 214 mil millones de dólares y son los propietarios del sistema más influyente del mundo".

Cayó Clinton: Ese grupo propició la derrota de la ex candidata Hillary Clinton quien pese obtener tres millones de sufragios más que Trump en la elección directa por la Casa Blanca cayó ante el candidato republicano y los 18 en el Colegio Electoral 290 vs 228 votos. Ese capítulo también lo conocieron sus antecesores y correligionarios Albert Gore, ante George W. Bush en las elecciones del 2000, Andrew Jackson vs John Quincy Adams y Grover Cleveland vs Benjamín Harrison en el siglo pasado.

270 votos: Pese que el mapa del Colegio Electoral favorecía a Hillary Clinton con los sufragios necesarios para superar a Trump, al final como dijo el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman "convertimos nuestra democracia en una plutocracia o peor, en oligarquía similar a la controlada por Rusia, donde un puñado de poderosos hombres de negocios doblaron al gobierno para que los beneficiara a ellos y en Estados Unidos solo a esos 18, en detrimento de los 40 millones de desempleados que arroja la pandemia del COVID-19. Esa será la verdadera disputa el 3 de noviembre, Obama-Biden-Pérez buscarán ganar las entidades clave del Colegio Electoral como son Ohio, Florida, Pensilvania, Carolina del Norte contra los 18-más, que apoyan la reelección del presidente Donald Trump el cual aventaja en Florida y Ohio.