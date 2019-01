Así lo dice La Mont | Poder huachicol

Origen: El viernes ABC Radio preguntó en la Conferencia de Prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué tan vulnerables son los ductos de Pemex ante el poder huachicolero toda vez que en 2009 la paraestatal entregó a entidades y municipios su Atlas de Riesgos?

Conago 2009: El 30 de marzo 2009 en su XXXVI Reunión, firmaron las 32 entidades federativas con Pemex, los Convenios en Materia de Protección Civil y Entrega del Atlas de Instalaciones Estratégicas de la paraestatal y organismos subsidiarios.

Respuesta AMLO: "Enfrentamos sabotajes y hago un llamado a todo el pueblo de México para mantener la paz y optemos por la no violencia porque hay un gobierno nuevo que garantiza desterrar la corrupción e impunidad, que tiene como premisa la honestidad y no hay mal ejemplo de servidores públicos. Pedimos hasta a los traviesos que actúen con transparencia y todos a portarnos bien, que no se dañe a nadie, solo se puede ser feliz siendo buenos y espero se vaya serenando del país".

¿Qué sucedió?: Pemex entregó en Monterrey la clave de acceso de su Atlas de Instalaciones Estratégicas para "responder oportunamente a las emergencias y desastres, para tener un manejo responsable de la información contenida en el Atlas sin que reste efectividad a la planeación de las autoridades estatales de protección civil.

Resultados: Uno de los entonces gobernadores asistentes fue Eugenio Hernández Flores, quien se encuentra detenido por nexos con el crimen organizado y en condición de extraditable a EU, en la misma condición su antecesor Tomás Yarrington. Otros dos exmandatarios estatales fueron mencionados por dejar el mando estatal a los Zetas y 37 presidentes municipales.

Cohabitación: La complicidad de los diferentes niveles de gobierno, incluido aquel exdirector de Pemex que guardó drones para no enfrentar a los huachicoleros, solo queda preguntar ¿Dónde está el programa de protección civil federal y su paraestatal y cuentan con un presupuesto adecuado para una ofensiva huachicolera de mayores proporciones al holocausto de Tlahuelilpan? ¿Quiénes son los gobernadores similares EHF y TYR en los tiempos del Huachicol?

Consignación: Tlahuelilpan llevaría a la FGR a concluir la investigación en contra del General Eduardo León Trauwitz y coronel Wenceslao Cárdenas ex responsables de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica Pemex, además de Sócrates Herrera Pegueros, al no controlar las tomas clandestinas de hidrocarburos.