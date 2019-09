Así lo dice La Mont | Por tu agua ¡Vamos Puebla!

12 octubre: La LX legislatura cuyo presidente de Jucopo es el ex líder de Morena Gabriel Biestro Medinilla anunció a través de sus diputados José Miguel Trujillo de Ita, Raymundo Atanacio Luna, Cristina Tello, Tonanzin Fernández y Arturo de Rosas la 1° Carrera ¡Por Tu Agua Vamos Puebla! en la que participarán los 22 embajadores Árabes, Islámicos y africanos encabezados por el decano argelino Rabah Hadid. Esa justa deportiva busca crear conciencia social para rescatar los ríos San Francisco, Alseseca y Atoyac.

Realidad: El deterioro de estos afluentes es responsabilidad de los gobiernos de Tlaxcala y Puebla pero ahondó en su zona limítrofe y muestra los parques industriales Xicoténcatl y Finsa y Puebla. Infortunadamente las textileras arrojan, sosa cáustica y colorantes que inciden en la salud de la ciudadanía.

Respuesta: El bloque legislativo de Juntos Haremos Historia (JHH) se pronunció por un parlamento abierto, invitando a incorporar a su agenda las iniciativas de Consorcio Angelopolitano de Desarrollo sustentable (CADS). En el LX de 5 poniente 128 existe un grupo compacto integrado por Miguel Trujillo de Ita, Raymundo Atanacio Luna, Paola Ruíz, Valentín Medel y los coordinadores Nora Escamilla y Mónica Lara Chávez quienes tienen picaporte con Biestro Medinilla. En 2014 el extinto Rafael Moreno Valle cedió los servicios de agua y saneamiento a través de Concesiones Integrales (CI) en flagrancia a la resolución de ONU 2016 que considera al vital líquido como un Derecho Humano.

Corrupción: “Nadie conoce donde fueron destinados los 1,400 millones de pesos de la contraprestación como los ingresos obtenidos por la venta de varios predios, uno de 6 hectáreas en la emblemática zona de Angelópolis” señaló uno de los 260 prisioneros de conciencia durante el sexenio de RMV, Francisco Castillo Montemayor quien también denunció el desmantelamiento del Parque Flor del Bosque.

Prospectiva: “Los funcionarios que forman parte del basurero de la historia son; Salomón Kuri Contreras, Planeación y Administración como Salud, Dr Guillermo Ruíz Argüelles, Almirante Marco Antonio Ortega Siu y Carlos Urbina Tanuz, Infraestructura” señalo Hilario Gallegos Gómez quien anticipó “el próximo será el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz “El Tío Poncho” por su cercanía con Rafael Moreno Valle.

Grupo Salinas: Envió a The Wall Street Journal una nota aclaratoria sobre el artículo “Documents Tie Mexican Mogul to Company at Center of Fraud Probe” donde sin pruebas y con solo dichos ataca la el buen nombre de Ricardo Salinas Pliego y su relación con el presidente AMLO. Se ha demostrado que la operación de compra-venta de Fertinal fue totalmente transparente, legal y avalada por empresas internacionales, aseguró en consorcio.