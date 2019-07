Así lo dice La Mont | Preciado a San Lázaro, Batres Senado

Cuenta regresiva: En la plenaria de los 78 integrantes del grupo parlamentario del PAN que se llevará en el Puerto de Veracruz se elegirá al nuevo presidente de la Mesa Directiva, que de septiembre 2019 a agosto 2020 recaería en el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, Jorge Luis Preciado (JLP ) quien antes de postularse al gobierno de Colima ocupó la Jucopo y coordinación de los senadores.

Tamaulipas: En la pasada elección 2 de junio fue el delegado del CEN albiazul en esa entidad que retuvo la mayoría parlamentaria y con ello la gobernabilidad para el Ejecutivo Estatal Francisco García Cabeza de Vaca. En 1996 se incorporó al PAN dónde ocupó la Consejería estatal y nacional, presidente del CDE y la reforma, que lo ubica en la antesala de la Mesa Directiva como sucesor de Porfirio Muñoz Ledo, es la nueva Ley Orgánica del Congreso que incidirá en el quehacer de San Lázaro.

Ley Orgánica: El viable presidente San Lázaro, JLP elaboró un dictamen en coordinación con la Mesa Directiva toda vez que su similar presentó una Iniciativa de Reforma Integral a la Ley Orgánica de la Cámara para “que sea un modelo y no un parche en lo relativo a la presentación del informe presidencial”.

Otra legislación: En su momento JLP adelantó la posibilidad de crear comisiones de investigación por casos Ayotzinapa, Odebrecht y Tlatlaya en donde se generaría una fuerza constitucional como la reforma al Artículo 104 de la Ley Orgánica que establece la posibilidad que la Jucopo proponga el incremento de integrantes en algunas comisiones y estas fueran aprobadas en el pleno que incluirá la nueva Ley del Congreso y propuesta para su discusión.

Yeidckol Polevnsky: Destapó a Martí Batres para su reelección en la Mesa Directiva del Senado porque “revolucionó ese recinto y coadyuvó a la aprobación de las iniciativas de ley del presidente AMLO, extinción de Dominio, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Austeridad Republicana”. Recordó que se trata de un cuadro emanado de las izquierdas y no del oportunismo”. Advirtió al gobernador Carlos Joaquín González que saqué las manos del proceso electoral en la entidad. Con Laura: "De alterar la voluntad del pueblo y no atenuar el acoso contra nuestra edil solidarense, Laura Berinstein se encontrará con la militancia de Morena que no acostumbra a abandonar a sus funcionarios de elección popular”…

Negligencia: Del titular de COPLADE Oaxaca Javier Lazcano quien ignoró las demandas del antorchismo como en una segunda reunión con otros funcionarios de menor nivel cuyo resultado será la movilización de 10 mil campesinos, colonos y estudiantes durante el segundo lunes del Cerro 29 julio ¿Alguien informará de esta irregularidad al Ejecutivo Estatal?