Así lo dice La Mont | ¡Preocúpate Rosario!

¿Sigue Don Feliciano?: La trama de corrupción Sedeso y Sedatu llegará a su ex inquilino por el asunto de Frida Martínez, Paulo Uribe Arriaga y Jorge "El maletas Cid Márquez”, ello por la aseveración del inquilino de Palacio Nacional "Rosario era solo un chivo expiatorio".

Nepotismo: En los tiempos de Don Feliciano y su bella airosa la delegación del IMSS fue más amplia que Plaza Juárez. Por eso cuando Don Feliciano se presentó en su capital lo abuchearon al igual que su imposición Nubia.

!Aún hay más!: Hoy la atención se ubica en Don Feliciano pero las responsabilidades son compartidas, verbigracia los sucesores de Rosario en Sedeso y el CDI, dependencias sobre las cuales la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera centrarán su atención.

Reacciones: El domingo el hidalguense Omar Fayad Meneses (OFM) advirtió "los priistas sin hueso son los que más denostan al partido" y les asiste la razón pues son quienes no reconocen sus esfuerzos en el combate a la pobreza que ubican a esa entidad en el sexto lugar nacional de desarrollo económico.

Renegados: Con ese grupo se identifican los"pastepowers" quienes como residentes de la Bella Airosa y desde el Sistema de Radio y Televisión fueron copartícipes de la Estafa Maestra que por el momento solo arroja una culpable RRB. Esa historia no es nueva en la tierra de los chinicuiles ya que OFM fue el primero en procesar al ex director de Radio y TV como finanzas de SEP y Salud.

¿Comedores comunitarios? Aunque fue un legado de la mal llamada Cruzada vs Hambre el compadre incómodo lo vio como un cochinito para su promoción que alcanzó a Buenos Aires, donde agentes del CISEN buscaron a Carlos Ahumada para armar nuevos cargos contra RRB y de ahí salió el "No te preocupes Rosario".

Vs Beristain: Quienes dilapidan su capital en la campaña contra Laura, Luz María y Juan Carlos Beristain olvidan que esa familia se encuentra en el ánimo de AMLO. Primero, Luz resistió la embestida de Borge y EPN en el Senado y Laura vs Carlos Joaquín, quien a través de su controvertido secretario de Seguridad, Jesús Alberto Capella buscó someterla con un mando único sin consenso de la Federación y Juan Carlos quien solo por designio de Othón P. Blanco impidió su arribo al Congreso local. Lo inaceptable es que pese a la advertencia de los antecedentes de Capella, expuestos en Morelos por el gobernador Cuauhtémoc Blanco su similar Q. Roo lo mantenga en su encargo. El ex gobernador de Morelos se negó a hablar de las acusaciones que hizo Cuauhtémoc Blanco en su contra y los señalamientos contra su ex secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra: “no vengo a hablar de temas de seguridad, aunque respaldó el trabajo que hizo Capella Ibarra como secretario de Seguridad Pública en Morelos”.