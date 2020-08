Refrendo: "Si reconstruimos la unidad de la coalición Juntos Haremos Historia alcanzamos los dos tercios necesarios para encabezar la Mesa Directiva" afirmó su viable presidente Gerardo Fernández Noroña (GFN) quien en 2011 desde la misma curul llamó al presidente Felipe Calderón (FC) "alcohólico empedernido".

¿Por qué yo? Respondió el purépecha ex mandatario FC. Según su similar albiazul de curul Ernesto Ruffo, en su quinto año cuando la guerra vs el narco estaba en apogeo pactó la entrega del poder a Enrique Peña. En la sesión del martes 15 de febrero el petista GFN y otros 3 legisladores del PT introdujeron una manta al pleno donde se leía, ¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto, no verdad? ¿Por qué los dejan manejar el país? Ello propició el retiro de los diputados albiazules encabezados por Josefina Vázquez Mota quien, un año después, dejó a Ernesto Cordero fuera de la candidatura presidencial. En respuesta, el presidente de la Cámara Jorge Carlos Ramírez Marín suspendió la sesión. Tres legisladores panista advirtieron que de asumir GFN la Mesa Directiva, le sacarán todos sus trapitos y para prueba sus colaboradores despedidos como su ex pareja Martha Angélica Ojeda (MAO) y Martín Nolasco quienes le plantaron una manta que decía "vives del pueblo y lo traicionas simulador, violento, mentiroso y ambicioso". MAO denunció que GFN cambió su modo de vida con 153 viajes anuales en una camioneta Volvo y tiene ingresos sin reportar a las autoridades hacendarias. Su respuesta fue inmediata "Soy un diputado pedorro, la camioneta me la dio un periódico a cambio de una colaboración permanente.

Vs PML: Sin importar la exposición GFN se lanzó contra el ex presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo "me parece que ya perdimos a mi amigo ante la derecha golpista antidemocrática a la que hace el juego y es una vergüenza que al final de su trayectoria desempeñe ese papel tan triste?

Acuerdo: El diputado René Juárez dijo a ABC-Radio que la renovación de la Mesa Directiva, que entra en funciones el lunes, debe privilegiar el acuerdo de la LXIV Legislatura para garantizar la gobernabilidad del quehacer legislativo en el marco de la pluralidad que caracteriza al recinto de San Lázaro.

Voto exterior: La consejera ante el INE, Norma Irene de la Cruz reconoció que el voto postal y electrónico coadyuvará a incrementar la participación de los mexicanos en el exterior. En 2018 se recibieron 98 mil 854 paquetes postales del extranjero, casi el triple de participación de mexicanos fuera del país, comparado con las elecciones de 2006 (33 mil 111) y más del doble que el sexenio anterior (40 mil 961). Votación inferior ante los 12 millones de connacionales residentes en el extranjero (94% en EU).