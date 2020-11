Así lo dice La Mont | Presidente virtual Trump

¿10 puntos? Pese mantener esa ventaja en el último trimestre, después de dos debates, el candidato presidencial Joe Biden ¿Sobre el mandatario saliente Donald Trump? persiste la sensación que "el 15 más grande evasor en la historia de Estados Unidos" (según The Oregonian sep. 16-2016) ¿Se alzará con la victoria ante el poder judicial como sucedió en diciembre de 2000, con su correligionario George Bush vs otro ex vicepresidente demócrata Albert Gore?

Tendencia: Con la excepción del demócrata George McGovern en 1972, no logró revertir los 15 puntos de desventaja en contra del presidente republicano Richard Nixon quien con un discurso basado en la agenda del Gran Viejo Partido del Elefante alcanzó 520 delegados vs 17 del Burrito y sólo a 24 horas una elección Made for Biden, los 120 millones de estadounidenses que acudieron prematuramente por su seguridad y mañana las minorías latina, mexicana y afroamericana saben que Trump no jugará limpio.

Estados indecisos: En 2016 Trump obtuvo con mínima diferencia Pensilvania, Wisconsin y Michigan tres de los 12 estados clave para alcanzar los 270 votos del Colegio Electoral. California, Nueva York y Texas están definidos en un sistema que si se gana el 50+1 se llevan el 100% de los votos.

Crisis Covid: Por primera vez en 30 años los 38 votos de Texas se encuentran en margen de error derivado de las 225 mil muertes causadas por la endemia, mala gestión y falta de liderazgo del presidente Trump. La joya de la corona son Florida 29 e igual número Nueva York donde su ex senadora y presidenciable 2016, Hillary Clinton realizó una intensa campaña en favor de Biden y más de su compañera por la vicepresidencia Kamala Harris.

Rebuilt better: (Reconstruir mejor) es la frase que la Dra. Jill Biden en la campaña de su marido, basada en un eje verde para que en 2050, EU cambie de ser el segundo país que más contamina el planeta, a una nación cero contaminante.

AL: En sus ocho años de vicepresidente con Barack Obama ¿El XLVI residente de la Oficina Oval? realizó 33 viajes a América Latina, seis de ellos a México. No es necesario explicarle ¿Cuál es la importancia para su seguridad nacional, la región que inicia al sur del Bravo y concluye en La Patagonia donde existen minerales como el litio y denominadas tierras raras con las cuales desarrollan armamento y supercomputadoras? El segundo recurso lo importa EU masivamente de la República Popular de China no confundir con Taiwán liberada a interés de Trump.

¿A prisión? De ganar Joe Biden y con la mayoría en ambas cámaras, retomaría el juicio político contra su antecesor quien según The New York Times concluirá sus días en prisión por la omisión de impuestos federales 2016 y peor 2017 cuando solo abonó 750 dólares al IRS traducido a SAT.