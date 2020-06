Así lo dice La Mont | Presidentes Biden y Alfaro

¡No reelección! Los integrantes del establishment republicano conformado por el ex presidente George W. Bush, el senador por Utah y ex candidato presidencial 2012, Mitt Romney y Cindy Hensley, viuda del senador y ex presidenciable 2008 John McCain quien perdió ante Barack Obama, no votarán por Donald Trump el martes 3 de noviembre y con ese anunció el partido gobernante prendió los focos rojos.

Desacierto: En 2016 víspera de la elección contra Hillary Clinton, Trump negó su apoyo a la reelección de Paul Ryan como coordinador de bancada, enfrentándose a su dirigente nacional Reince Priebus. El aspirante demócrata, Joe Biden pondría fin a la política de protocolos de protección de la migración conocida como ¡Quédate en México! que exige a los solicitantes de asilo esperar sus audiencias al sur del Río Bravo.

Acción Directa: Biden se comprometió a quintuplicar las admisiones en EU, de 18 mil a 125 mil para el 2024. Lo relevante será apartar 4 mil millones de dólares por cuatro años para Centroamérica sujeta a la reducción de la violencia y a mejorar la educación.

1999 Delegados: Acreditaron a Biden como el candidato demócrata que enfrentará a Trump y por tercera vez al formalizar su candidatura a la Casa Blanca, encontró en su hijo Hunter Biden su Talón de Aquiles por recibir 50 mil dólares de una empresa gasera de Ucrania.

Y ¿Alfaro?: En 2018 el senador Dante Delgado impulsó la alianza con el PAN y PRD, dos años después es un aliado decisivo para que Luis Colosio Riojas alcance el gobierno de Nuevo León-2021 y el gobernador Enrique Alfaro, Palacio Nacional-2024. En su cuenta twitter del viernes recuerda a AMLO "quien siembra vientos, recoge tempestades" Dante Delgado fue víctima de una vendetta entre Ernesto Zedillo, Patricio Chirinos y Arsenio Farell para postergar la creación de su partido pero eximido por la SCJN…Distribuidores de automotores: Reiteran al gobierno federal ser incluidos en la cadena productiva esencial de la industria ya que sus 3 mil establecimientos contribuyen a la economía nacional y la continuidad del cierre de los Pisos de Venta es negativa para la comercialización de vehículos la cual disminuyó 58% en mayo. Aseguran estar preparados para cumplir con el protocolo sanitario…Consensos: Impulsados por la coalición Noreste-Pacífico, Guanajuato y la Alianza Centro-Bajío-Occidente. Durante la Reunión Interestatal COVID-19, el gobernador Sinhue Rodríguez Vallejo, reconoció que ante la pandemia, los estados deben impulsar puentes de cooperación para la reactivación económica y el cumplimiento con las medidas sanitarias…SMSEM: Entregó préstamos del Fondo de Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM) y continúa con las pruebas de COVID-19 en un laboratorio certificado.