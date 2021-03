Así lo dice La Mont | PRI De La Torre y ¿Narcoestado Orlando?

Parálisis: Desde la contienda presidencial como diputados locales y federales CDMX 1994 y hasta este martes 9 de marzo Cuauhtémoc Gutiérrez plagió al PRI. El extinto Manuel Jiménez Guzmán lo consideró “una amenaza para la viabilidad partidista”. Le asistió razón, como muestra la elección de las planillas roja y blanca para renovar en noviembre 2011 el Consejo Político tricolor en el DF. Los hooligans de CGT, así descritos por Rosario Guerra su contendiente en ese proceso, forzaron a través de la Comisión de Procesos Internos validar una amañada elección que acercó ‘al líder’ con el primer círculo del candidato presidencial Enrique Peña.

Denuncia: Saldo ‘democratización hooligan Cde PRI’ hospitalización de emergencia de Rosario Guerra (RG) con lesiones en las vértebras cervicales e inflamación en lóbulo frontal derecho agredida por las hordas de CGT importadas de la jurisdicción Gustavo A. Madero y su lugarteniente el legislador local Cristian Vargas. Según RG, Vargas y Betanzos comenzaron el conflicto por lo cual solicitaría la salida del partido y su planilla roja. Al final el CEN del PRI, Humberto Moreira y Pedro Joaquín optaron por no tocar a los hooligan con lo cual forzó la dimisión de RG.

¿Exonerado? Esa complicidad fue interpretada como el espaldarazo a CGT ¿existe alguna diferencia entre el líder pepenador y quienes solaparon hasta ayer su militancia en el CdE, como de los consejeros del ex Instituto Electoral del Distrito Federal que no pudieron determinar si CGT incurrió en el delito sobre un posible financiamiento público para sostener una red de prostitución dentro del tricolor al no ser competencia de esa institución? La ex consejera Dania Paola Ravel afirmó que una de las dificultades del IEDF fue “la sistemática negativa de la PGJDF de dar acceso a las averiguaciones previas”.

Narcoglobal: Fiscales EU revelaron que un contador presenció reuniones entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (CC4) y un narcotraficante que planeaba traficar cocaína del sur al norte del Río Bravo, convirtiendo a su país en Estado fallido. CC4 podría ser parte de una confabulación de la DEA similar a la enfrentada por el general Salvador Cienfuegos pues afirmó que se trata de un cargo “100% falso” basado en mentiras de criminales confesos.

CJNG y zetas: En 2014 el ministro de Defensa de Honduras Marlon Pascua advirtió sobre la presencia de cárteles mexicanos en su país lo cual contribuyó a la tasa de homicidio más elevada del mundo. En 1999 celebraron una reunión de integrantes de los cárteles de Juárez-La Línea y Sinaloa, que reclutó a jóvenes del Departamento de Colón para incorporarlos en los estados fronterizos de Campeche y Quintana Roo como del norte Tamaulpias y Chihuahua.