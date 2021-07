Así lo dice La Mont | PRI: Prerrogativa INE

Disputa: Detrás de la escenificada en la sede nacional del PRI resalta la prerrogativa que en 2021 entregó el INE al PRI por 2 mil 261 millones de pesos contra 2 mil 347 de Acción Nacional. La estrepitosa caída del PRI tiene su origen en sus dos últimas asambleas nacionales en las cuales sus consejeros aprobaron, en contraposición a sus estatutos la reforma del sector energético.

Claroscuros: Esa reforma permitió que el primer pozo exploratorio en aguas someras del Golfo de México fuera perforado por Talos Energy y Premier Oil fundada en 2014 con capital de la empresa de Infraestructura Institucional vinculada con Jerónimo Gerard cuñado de un ex presidente de México amigo de Juan Collado, abogado de otro ex mandatario Enrique Peña y acusado del cobro en Andorra por 45.9 millones de dólares a una red de empresas empleadas por el Cártel de Sinaloa.

Fin prerrogativas: El extinto gobernador Jalisco, Aristóteles Sandoval presentó una iniciativa de ley para que los partidos no reciban financiamiento en año no electoral y que ese recurso fuera destinado al Fondo de Contingencia para la Economía Familiar 2017 y con ello mitigar los efectos negativos del gasolinazo. Al priista siguió la diputada panista electa Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón quien en su precampaña 2017 solicitó “por ser un gasto fuerte del que se puede prescindir la reducción del 60 por ciento del presupuesto a los partidos políticos”.

Argumento URO: Como secretario de Organización, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con Roberto Madrazo, el senador Ulises Ruíz Ortiz (URO) triunfó en 10 estado de la República, que junto con el ex rector José Narro y la ex gobernador de Yucatán disputaron el CEN del PRI al actual líder Alejandro Moreno. "Debido a un proceso cargado de irregularidades triunfó la línea colaboracionista hacia la 4-Transformación, porque tanto Moreno como su pastor en San Lázaro Rubén Moreira son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el probable desvío de 400 millones de pesos" reveló Ulises Ruíz para quien la causa de la debacle tricolor, "fueron las imposiciones de novios, novias, hijos y conyugues de los amigos de Alito. "Los priistas no podemos aceptar que dos indiciados lleven a la extinción al PRI y desde una curul plurinominal encubran sus fechorías" concluyó el ex gobernador de Oaxca, quien recordó "nuestro partido se encuentra plagiado por Peña, el Rey Basuras y acosador sexual Cuauhtémoc Gutiérrez así como por José Murat"