Así lo dice La Mont | ¡PRI vive! e IFAI

¿Conciliador?: En la toma de protesta de Jorge Lazo e Hilda Velázquez presidente y secretaría general PRI Campeche su gobernador y viable presidente CEN PRI, Alejandro Moreno Cárdenas (AMC) advirtió que “los priistas no tendrán consideraciones con AMLO, porque ellos tampoco las mostraron con nosotros” y aunque negó ser adivino se definió como un político pragmático quien como cualquier tricolor no se da por vencido, se levanta, regresa a la lucha y la victoria”.

Un color: Ante el llamado del senador Morena, Félix Salgado para cambiar los colores patrios al PRI sentenció ¡vaya grado de psicosis que ahora hasta externos quieren decidir por todos nosotros!” Pese que su agenda es Campeche y Conago, Alito solicitó piso parejo al CEN en la contienda interna donde participarán los ex de Yucatán y Oaxaca, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz.

¿PRI? A 90 años de su aparición PNR-PRM-PRI, el viable sucesor de Claudia Ruíz Massieu advirtió “los partidos políticos en México se olvidaron de garantizar buenos gobiernos y solo se dedican a ganar elecciones aunque después no puedan gobernar”. De ganar la elección interna, mi tarea será persuadir a la militancia que la población no espera una justa electoral o una riña callejera, sino imprimir sentido a la democracia. Gana quien más votos tiene, pero ahí no acaba la vida política sino construyen los nuevos gobiernos que se necesitan.

Acuerdos: Quién será el tercer gobernador de Campeche que asuma el CEN del PRI como lo fueron sus antecesores Carlos Sansores y Rafael Rodríguez afirmó que “la tarea política no es tender la mano sino poner sobre la mesa los instrumentos que garanticen los acuerdos pero no solo con AMLO sino cualquier otro actor que esté en la competencia.

¿Autonomía?: Entre los tres finalistas que aspiran a comisionado de Inai de Carlos Bonnin, quien falleció de manera trágica en CdMx resalta el veracruzano José Luna Hernández del Infoem y como él, quien al parecer no cuenta con doctorado por Universidad de Navarra Ernesto Villanueva y caballo de Troya gubernamental. En esta ocasión no debe prevalecer los criterios de amiguismo de los últimos dos comisionados la decisión recaerá en Jucopo de Ricardo Monreal. Los senadores Miguel Osorio, Dante Delgado y Miguel Mancera se inclinan por el sentido de la República no así complicidad.

No se arredra Neza: Su reelecto edil, Juan Hugo de la Rosa sugirió al Palacio de Lerdo ser un aliado en la lucha contra la delincuencia, rubro en el que esa localidad avanzó pese que Hacienda no liberó 350 millones para infraestructura. Exigió a la Secretaría de Movilidad aumentar los equipos rastreadores GPS y reconoció el acuerdo con su homólogo de Ecatepec Fernando Vilchis para reforzar la seguridad.