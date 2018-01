Así lo dice La Mont | Proceso Jalisco

Revueltas: En 1999 los estudiantes de la Universidad de Teherán plantearon un reto al gobierno de Mohammad Jatami quien clausuró el diario reformista Salam y según el diario The Oregonian el resultado de esta acción arrojó un muerto y más de 60 desaparecidos que fortalecieron el poder del líder de la Revolución Ayatollah Alí Jamenei y su grupo compacta integrado por el general Brigadier y vicepresidente de la Guardia Revolucionarias EsmaeilKowsari y el viceministro del Interior Hossein Zolfaghari.

¿Más, más prerrogativas?: El origen de las últimas manifestaciones que no superaron a las de 1999 y 2009 en contra de la amañada reelección de Mahmoud Ahmadinejad es la disputa por la sucesión del máximo líder Ayatollah Alí Jamenei para la cual se apunta el reelecto mandatario Hasan Rouhani, el nieto Hassan Jomeini del precursor de la Revolución Islámica 1979 Ayatollah Ruhollah Mousavi Al Jomeini y el líder del Consejo Supremo de la Revolución Islámica Mahmoud Hashemi Shahroudi.

Animadversión: De los estudiantes es en contra del régimen de beneficios hacia el grupo de conservadores o clérigos en detrimento de sus programas escolares pues ellos representan al 50% de los 72 millones de iraníes que residen en el 17 país más grande del mundo que cuenta con las primeras reservas de gas natural y producción de 3 millones 575 mil barriles de crudo por día que lo ubican en la segunda posición después de Arabia Saudita.

Privilegios: El mensaje de la movilización que momentáneamente contuvo el presidente Rouhani es en contra de la “generación de la riqueza embriagada por su dinero y encabezada por los hijos de los ayatolás, mejor conocidos como los Rich Kidsof Teherán”, que llevaron al régimen islámico a suscribir desde 1988 una carta compromiso con el FMI y modificar el artículo 4 de la constitución para desincorporar las empresas públicas, incluida banca, medios de comunicación, transporte y minería, política que rechazaría el presidente Rouhani de alcanzar el cargo de máximo líder tras el deceso de Ali Jameneia quien padece cáncer de próstata.

Entre otras cosas...

Decisión Aristóteles: En 2016 los gobernadores que impusieron a sus delfines en la sucesión fueron reconvenidos por su dirigencia nacional: “si no ganas te atendrás a las consecuencias”. Pese a ello Roberto Borge, Q Roo, designó al edil de playa del Carmen Mauricio Góngora, César Duarte, Chih, Ciudad Juárez Enrique Serrano y Jorge Herrera, Dgo, Esteban Villegas. La derrota de los tres alfiles derivó en una persecución y múltiples denuncias contra ellos y sus alfiles que derivó en prisión para Borge, salto de mata Duarte y consignación y prisión preventiva para el fouché 2010-2016 Rafael Herrera Piedras por la comisión del delito de fraude por 24 millones de pesos…

¿Sigue Jalisco?: Pese a la imposición del ejecutivo estatal Aristóteles Sandoval del Secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro en el tercer padrón electoral del país, parece que el ex edil de la perla tapatía no quiere seguir la suerte de sus antecesores. El reto no es sencillo pues Castro llevará como oponente al edil Guadalajara Enrique Alfaro Ramírez quien cuenta con una ventaja inicial de 15 puntos y mantiene su liderazgo en los municipios conurbados gobernados por Movimiento Ciudadano Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan y otros 20 ayuntamientos, incluido Puerto Vallarta. No olvidar que según el INEGI la Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con 4 millones 520 mil 878 habitantes sobre una población de 7.8 millones y son quienes definirán la elección de gobernador 2018…

Azteca Uno: El lunes 1 de 2018 “Azteca trece” cambió a “Azteca uno “Presentando su nueva campaña de comunicación bajo el slogan, Hechos de ti. Con un nuevo proyecto de programación esperan sea la opción uno para las familias mexicanas.