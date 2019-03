Así lo dice La Mont | Puebla 2019 ¿Cambio?

Tres candidatos, un gob: El 2 de junio Morena, Miguel Barbosa (MB); PAN, Enrique Cárdenas (EC) y PRI, Alberto Jiménez (AJ) buscarán relevar al gobernador Guillermo Pacheco, quien llegó a este encargo de ocho meses como parte de un acuerdo establecido en la LX legislatura bajo el mando del diputado Jucopo, Gabriel Biestro.

Solo uno: Los tres precandidatos iniciarán campaña el próximo 31 y hasta el 29 de mayo para asistir a la jornada electoral el 2 de junio. Uno de ellos tomará protesta el 1 de agosto ¿Creen que haya condiciones para superar la crisis de gobernabilidad generada por el deceso de la gobernadora y su antecesor el pasado 24 diciembre? MB, EC y AJ: “Sin dejar de consternarnos por los hechos del 2018, ahora la atención se concentra en una participación masiva para que no exista pretexto, ni el resultado se dirima ante el TEPJF”.

¿Cree que PAN-MCPRD logren sumar a yunquistas con morenistas? EC: “Ese escenario avanza y muestra de ello fue el arribo de Francisco Fraile a la secretaria general quien junto con Genoveva Huerta tienen la encomienda de llegar unidos a la elección. A ello sume que no aparecerá en las boletas el nombre AMLO lo cual restará votos a otros aspirantes”.

¿Aún hay PRI para el 2 de junio y no usen AJ como un candidato del sacrificio que permita a su partido acordar con el ganador? AJ: Al contrario, con un ejército de 500 mil militantes leales revertiremos cualquier tendencia y no olvidar que si bien AMLO ganó por 1,445,355 esos sufragios fueron para Macuspana. Esos votos se restarán en la extraordinaria por lo cual MB solo obtendría 418,022 insuficientes para llevarlo a Casa Puebla. Ahora hay que cancelar odios y rencores con Alfredo Toxqui Fernández, hombre sabio y prudente.

¿Cree que en la extraordinaria sin AMLO en las urnas las izquierdas o Morena regresen a su nivel histórico de votación? MB: “Ese escenario lo construimos en Puebla con un Plus AMLO pero ahora dejaremos atrás las rencillas para llegar en un solo frente a ganar la elección solo con propuestas y distante a la guerra sucia que no favorece el clima de reconciliación que demandan los poblanos. No me arredra el abstencionismo porque Morena está sólido.

Caos Q. Roo: “Nuestro estado se encuentra en bancarrota peor aún que los 20,000 millones de deuda heredados por Félix González y Roberto Borge. En solo 3 años el aliancista Carlos Joaquín triplicó ese monto que ahora oscila en 58,000. Otro rubro es la inseguridad que mantiene a prestadores de servicios bajo el asecho de la delincuencia organizada que institucionalizó el derecho de piso en la entidad. Alertó sobre el alza en secuestros y para muestra el Comisario Ejidal de Playa del Carmen Gabriel Quian. Lamentó que por mensajes de Whatsapp fuera condenada por una juez.