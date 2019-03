Así lo dice La Mont | Puebla y Pakistán Khan

Barbosa o Camacho: El 24 marzo 1994 una funeraria de Félix Cuevas sepultó la candidatura presidencial sustituta del PRI para Manuel Camacho Solís, quien a su ingreso para expresar sus condolencias a la viuda Diana Laura, lo recibió con frialdad como el particular y paisano de LDC Alfonso Durazo. A 25 años de distancia existe un símil con Miguel Barbosa cuyos colaboradores en la pasada contienda constitucional filtraron la versión que integrantes de la familia del edil de Venustiano Carranza vinculado con los huachicoleros operaban para Rafael Moreno Valle y su proyecto presidencial.

Reconsidere: Ante la insistencia del CEN Morena de postular por segunda ocasión a Miguel Barbosa, la madre de la exgobernadora Martha Erika Alonso imputó al exsenador de ser sospechoso en la caída del helicóptero en el cual perdieron la visa su hija y el senador Rafael Moreno Valle. “Es inadmisible y moralmente inaceptable que Barbosa quien tiene las manos manchadas de sangre, pretenda contender por la gubernatura que le ganó mi hija Martha. Mientras yo viva, encontrará respuesta de una madre que clama justicia ante las canalladas que perpetraron en contra de mi hija. Puebla no merece esto”.

Opción: Frente a la escalada bélica Islamabad- Nueva Delhi que dejó el atentado del 24 de febrero con un saldo de 44 oficiales hindúes muertos y cuya autoría adjudicó el grupo islamista Jaish e Mohammad lo cual llevaría desde su independencia en 1947, a un cuarto enfrentamiento entre ambos países que cuentan con armas nucleares, el embajador de Pakistán en México Tasawar Khan advirtió “la guerra no es una solución”. Lamentó que el PM, Narendra Modi exacerbe los ánimos de su población vs Pakistán para revertir las encuestas que lo llevarían a una nueva derrota de cara a las elecciones parlamentarias, por lo que cualquier gobierno que lo suceda será más proclive a la paz. Recordó que Mahatma Gandhi fue asesinado por un simpatizante del Partido Bharatiya Janata (PBJ) como Nathuram Godse quien acusó a Gandhi de avalar la secesión de Pakistán y debilitar al gobierno indio con sus concesiones a los musulmanes…

Ags: El 1 junio la edil citadina PAN, María Teresa Jiménez buscará su reelección vs 20 aspirantes de Morena, entre ellos los empresarios Gabriel Arellano apadrinado por Yeidckol Polevnsky y Arturo Ávila del ex gobernador Carlos Lozano de la Torre. La reelección de Jiménez ubicaría como aspirante al gobierno 2022 vs el senador Juan Antonio Martín del Campo…

Malestar: Entre residentes de Valle de Chalco por el alto vacío de su edil Francisco Tenorio Contreras quien después del 1 de julio desapareció de los chalquenses y con ello la solución a la inseguridad, falta del servicio agua, alumbrado público y drenaje.