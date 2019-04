Así lo dice La Mont | ¡Qué tiene Mario Marín!

500 millones: Destinó el ¡Gober Precioso! de Puebla, Mario Marín Torres, para resarcir su imagen e imponer en 2010 como el delfín para ocupar Casa Puebla 2010-2016 a su exsecretario de Gobierno y Desarrollo Social, Javier López Zavala.

¿Pudo?: No. Pues enviar a prisión a la colega Lydia Cacho a sugerencia de Kamel Nacif no solo canceló sus aspiraciones políticas sino las de su promotor a Los Pinos, Roberto Madrazo Pintado. Incluso ahora, ocho años después sigue con las consecuencias de esa prepotente decisión que lo tiene con un pie en prisión.

Diálogos MMT: “Ayer acabé un p…che coscorrón a esta vieja ca... En Puebla se respeta la ley no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente” confío Marín a Nacif en la conversación que propició la primera alternancia Casa Puebla y sepultura tricolor.

Operación Marín: El extinto sucesor de Mario Marín y rival en el proceso interno 2004, Rafael Moreno Valle publicó en su portal de internet el monto que invirtió en difusión tan sólo en el último cuatrienio de MMT, que según la bancada local opositora al PRI, beneficio a un yerno del zar textilero con 43 millones de pesos.

2 junio Marín: Una nueva víctima de Mario Marín sería el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino quien así se deslindó de su exsuperior “yo voy en la boleta no así otros actores del partido y cada militante debe pagar por sus actos”. Aún sin conocer el desenlace de la orden de aprehensión vs Mario Marín, la elección del próximo 2 junio será entre los candidatos “Juntos Haremos Historia” Morena- PT-PVEM, Miguel Barbosa vs “Por Puebla al Frente” PAN-MC-PRD, Enrique Cárdenas.

LC y MB: El pasado 12 abril con una votación dividida, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ratificaron las candidaturas de Luis Miguel Barbosa Huerta y Enrique Cárdenas Sánchez que fueron impugnadas por parte de sus correligionarios y correligionarios.

Candidatos: En Ciudad Serdán el candidato “Por Puebla al Frente” Enrique Cárdenas, ofreció acabar en el primer bienio de su gobierno con la inseguridad a través de la capacitación policial y la transparencia de todos los cuerpos de seguridad pública.

Agendas: Previamente en la misma región Miguel Barbosa ofreció dejar en 2024 una entidad donde la violencia quede bajo control y las familias tengan la seguridad que necesitan por lo cual en su gobierno las fuerzas del orden volverán a ser confiables.

Prospectiva: Después del “marinazo” el candidato tricolor Alberto Jiménez Merino revisa su encuesta hacia el 2 de junio que en la semana anterior ubicó en tablas con PAN. Reiteró que no caerá en la guerra de encuestas que a 45 días de la contienda, mantienen a Miguel Barbosa con una ventaja de 2 a 1.