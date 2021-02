Así lo dice La Mont | ¿Quién acosa a Guerrero?

Consejeros ¡Uníos! Al cierre de enero 47 de los 90 integrantes de Morena ratificaron, pese a supuestas denuncias de acoso, a Félix Salgado Macedonio (FSM) como su candidato al gobierno de Guerrero ¿Qué seguirá de esa fecha hasta el 6 de junio? FSM deberá superar subterfugios legales como son dos denuncias penales una de ellas resuelta y prescrita. La segunda carpeta al no darse elementos para su judicialización, se encontraba en consulta de no ejercicio de acción penal, retomada por el ex procurador Xavier Olea (XO).

Respuesta: Extraoficialmente la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación contra su ex titular XO, por difundir contenido de la investigación contra FSM por presunta violación o incumplimiento a una responsabilidad legal.

¿Mario Delgado? "En época de elecciones siempre hay muchas denuncias públicas y demás. Mientras que Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato. No hay sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido un delito", sentenció el colimense, víspera de su registro como aspirante a gobernador. A su fortuna se sumó el anuncio de la FGE que prescribió una de las dos denuncias por violación sexual. La segunda, continúa en revisión en la Dirección General Jurídico Consultiva pero FSM, que en 1993 enfrentó a Rubén Figueroa a quién el legendario líder de la izquierda guerrerense Pedro Pablo Urióstegui llamó "representante de la violencia endémica, cruzada ahora por narco, circulación adicional de armas, muertos, dinero y ejércitos informales".

Conclusión: "La guerrerense es una cuna probada de insurrecciones plebeyas que se incuban con lentitud, resultado de movimientos cívicos reprimidos en la sierra, costa chica y grande. Bastión político de la historia guerrillera del país desde José María Morelos, Vicente Guerrero y los pintos inescrutables de Juan Álvarez" advirtió Lucio Cabañas Barrientos, egresado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Votos: En 2015 con la ausencia en las urnas del senador perredista Armando Ríos, el priista Héctor Astudillo superó 558 mil 662 vs 473 mil 695 a Beatriz Mojica Morga (BMM). Tres años después FSM y la comandanta de la policía comunitaria de Olinalá alcanzaron los 764 mil 328 votos que de mantenerse el 6 de junio, llevará a Guerrero a su tercera alternancia desde que Zeferino Torreblanca derrotó a Héctor Astudillo en 2005 y este último, en 2015 a BMM.

¡Adiós che! El deceso de Carlos Saúl Menem dejó una enseñanza en Argentina, más vale negociar una carta de intención con el FMI que evitar un proceso devaluatorio", lo cual sucedió en su gobierno, con Domingo Cavallo como ministro de Finanzas y autor de la conversión al peso argentino e igual paridad frente al dólar.