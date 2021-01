Mentira a realidades: Donald Trump inició con tres mentiras su cuatrienio "mi toma de posesión contó con la audiencia más grande de la historia, perdí el voto universal por un fraude descomunal de millones de no ciudadanos, cadáveres y personas registradas en dos estados y no me ayudó Rusia".

Espía Obama: Aseguró que su antecesor “colocó micrófonos en mis teléfonos" y la respuesta llegó del exterior por parte del canciller de Luxemburgo Jean Asselborn "Trump es un criminal, piromaníaco que debería ser enviado a una corte criminal".

Partido Patriota: La nueva organización del agente inmobiliario así definió a inmigrantes mexicanos, centroamericanos y africanos mientras analizaba con senadores demócratas y republicanos una propuesta migratoria "no deberíamos recibir inmigrantes de países mierda como Haití, El Salvador, naciones africanas y México. Solo noruegos”.

Nuevo trato: O New Deal de Biden, consiste en impulsar los sectores manufacturero y tecnológico con inversiones de capital en investigación, salud, desarrollo industrial, incrementar el volumen de compra del gobierno federal, distancia con el multilateralismo y en consecuencia, mayor proteccionismo.

Minorías: Al nombrar como viceministra de Salud a la mujer transgénero Rachel Levine (RL) experta en psiquiatría, Biden rompió con la política de Trump quien prohibió a las personas en esa condición servir en el ejército. RL se coordinará con el primer mexicano ¿presidenciable de EU-2028? Xavier Becerra, titular del ramo en la lucha vs Covid-19 que dejó 450 mil muertos y según JB incrementó en 34% la tasa de infección de una media diaria de 3 a 4 mil muertes antes de superar los 450 mil decesos y 23.4 millones de casos.

100 millones: JB ofreció alcanzar los 100 millones de vacunaciones en los primeros días de su mandato pues "existen decenas de millones sin usar en un congelador" ¿JB gobernará EU en cabal estado de salud? La pregunta surge del informe presentado por Breitbart News, órgano de los supremacistas y del nuevo Partido Patriota de Trump, que basado en un informe del doctor Ronny Jackson, médico personal de Barack Obama como de Donald Trump, reveló que el XLVI mandatario sufre un deterioro cognitivo como para servir de comandante en jefe (jefe de Estado) y difícilmente superaría la Evolución Cognitiva de Montreal (ECM) para detectar el Alzheimer, el cual fue aprobado por Trump en 2018 y 2020.

Sucesión meridiana: La elección de Yucatán se define con dos años de antelación en su capital. Quien preside la alcaldía como sucedió con Mauricio Villa, después labora en Palacio de Gobierno. Así frente a las diferencias entre edil y ejecutivo estatal, el empresario Rafael Echazarreta con el respaldo de la 4-Transformación podría gobernar la entidad.