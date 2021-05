Gro y Mich: El 27 de abril el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que canceló las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, ambos de Morena, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no presentar intencionalmente (es decir, con dolo) sus informes de gastos de precampaña, lo que afectó gravemente el proceso de fiscalización. En ambos casos, el magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, se manifestó en desacuerdo bajo los argumentos de que el INE modificó indebidamente la calificación de gravedad de la falta, pues no fue objeto de análisis por parte del Tribunal y que además, no existían elementos para comprobar el dolo ya que Salgado y Morón se encontraban en el equívoco de no estar obligados a presentar los informes porque Morena notificó previamente al INE, la inexistencia de las precampañas y sus gastos.

Sobrerrepresentación: Vargas Valdez votó a favor de confirmar el acuerdo del INE que limita la sobrerrepresentación de coaliciones porque así se garantiza “que la representación de los partidos en la Cámara de Diputados sea más fiel a los resultados en las urnas el próximo 6 de junio”. El problema era que las coaliciones podían acordar qué partido postularía a cada candidato, independientemente del número efectivo de votos que obtuviera o del origen partidario o ‘afiliación efectiva’. Es decir, un partido podía postular a un militante de otro partido y para asignarle legisladores, los votos contarían a su favor. Esto permitía la sobrerrepresentación en las cámaras. El ejemplo fue 2018, cuando el Partido Encuentro Social (PES) perdió su registro federal por no alcanzar el 3% de la votación, pero conservó 56 legisladores gracias a la forma en que la Coalición ‘Juntos haremos historia’ distribuyó candidaturas en el convenio de coalición. Con el acuerdo del INE que ratificó el TEPJF, las diputaciones de representación proporcional (RP) se asignarán al partido del que proviene el candidato. Es decir, al partido que realmente obtuvo los votos.

¿Morenista? Algunos medios sostienen que el magistrado Vargas favorece a Morena, pero las estadísticas jurisdiccionales del TEPJF dicen lo contrario, desde su nombramiento hasta el día de hoy, el 70% de sus sentencias fueron contrarias a Morena y sólo el 30% a favor. Los golpes mediáticos en contra del presidente del TEPJF son maniobras de una disputa interna por el control del Tribunal, en su contra