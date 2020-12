Así lo dice La Mont | Reelección diputados y Andrade: Tab

¡No más! La ex presidenta del CEN del PRI 2000, ex gobernadora sustituta Dulce María Sauri (DMS) anticipó a OEM "no buscaré mi reelección como diputada ni el gobierno de Yucatán, sólo concluir en la Mesa Directiva que me fue conferida por consenso de mis compañeros de curul en un momento crítico para México y el mundo debido al Covid-19".

Reformas: "En concreto los artículos relacionados fueron 41, 59, 115 y 116 al considerar que las modificaciones a los dos últimos, son referentes a las reelecciones de diputados locales, ex Asamblea Legislativa DF, presidentes municipales, regidores y síndicos. No aplicables a funcionarios que protestaron en su cargo y se encuentren en funciones a la entrada en vigor del Decreto, el 11 de febrero 2014".

¿Conviene? En tiempos de alternancia cuando no se percibe una división entre los poderes legislativo y judicial por tres ministros de la Suprema Corte con ascendencia al Ejecutivo federal ratificados por el Senado. "En mi caso no la buscaré como plurinominal de la 3 Circunscripción. Solo 10 meses después de consumada la primera alternancia con el arribo a Palacio Nacional de Vicente Fox también se consumó la primera en Mérida con la victoria de Patricio Patrón vs Orlando Paredes impuesto por el gobernador saliente Víctor Cervera, quien sin la reforma del 2013 logró su reelección en mayo 1995.

Claroscuros: Sobre el magistrado presidente del ¿autónomo TEPJF? José Luis Vargas, la similar presidenta de la Mesa Directiva recordó que los temas del poder judicial se dirimen en la Judicatura. A la pregunta ¿Están canceladas sus aspiraciones por Yucatán a quien en 1991 recibió al Papa Juan Pablo II? anticipó "en otros tiempos la busqué. Ya no es hora".

Bastión PRI: El último cuadro para la defensa de la soberanía priista de Campeche y Tabasco que presidió 2001-2007 es el integrante de Generación 90, Manuel Andrade Díaz quien culpó CFE y Conagua de ocultar al presidente AMLO la magnitud de las precipitaciones y el desfogue de la presa Peñitas que en noviembre del 2007 pasó de 2 mil a mil 500 metros cúbicos por segundo para tratar de reducir la inundación en esa entidad donde no se invirtieron recursos para el Programa Integral Contra Inundaciones (PICI) "ahora menos sin Fonden" concluyó el viable candidato por El Centro, como último dique en el sureste vs Morena…SMSEM: Su líder José Manuel Uribe, afirmó que no permitirá que se vulneren las prestaciones de los profesores, por lo que se encuentra trabajando con la Secretaría de Finanzas para corregir un descuento inusitado en sus percepciones…adn40: El canal informativo más visto de México de acuerdo a la medición de audiencia Nielsen-IBOPE. Su fuerza informativa se consolidó en estos tiempos de crisis.