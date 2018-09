Así lo dice La Mont | ¿Reelección Obama?/Domínguez Servién

Objetivo Trump: The Washington Times llamó al ex presidente Estados Unidos, Barack Obama “20 billones” por el endeudamiento autorizado hasta abril 2017 durante sus ocho años al frente de la Casa Blanca, tomó las riendas demócratas para la elección intermedia del 6 de noviembre de este año, cuando buscará arrebatar la mayoría en las dos cámaras al republicano Donald Trump, acusado de inflar el déficit presupuestario por su política fiscal.

Su gallo: Obama guarda dos cartas 2020; su ex secretario de Estado, ex presidencial 2004 John Kerry y la sensible, el vicepresidente Joe Biden además de su esposa Michelle Obama. Sin encontrar el rechazo de sus correligionarios los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren excepción el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo quien lo conminó a “deportarme pues como tú mi amigo, como tu Ma la escocesa Mary Anne MacLeod quien llegó con 50 dólares en el bolsillo, todos somos inmigrantes”.

Disputa: El 6 noviembre se interpretará como un referéndum la presidencia de Donald Trump dado que cada dos años se elige a la totalidad de los 435 curules y un tercio de 100 senadores y lo que refleje la conformación del CXVII Congreso en un país, donde las decisiones tanto de política interna como exterior no solamente dependen del Despacho Oval, sino de la correlación de fuerzas en Capitolio. El Partido Republicano, ostenta 51 escaños vs 47 de los demócratas y dos independientes sumados al Partido Demócrata el cual defenderá 23 espacios.

Representantes: El Partido Republicano, cuenta con 238 curules pero según American Presidency Project, que desde 1934 recopila datos de los poderes ejecutivo y legislativo, en su mayoría el partido del presidente en funciones sufre una pérdida 23 escaños en la Cámara en las siguientes elecciones como fue el caso del ex presidente Obama en 2010, cuando los demócratas perdieron 63 asientos. Si gana el demócrata Obama, sus correligionarios limitarán la agenda legislativa Trump y lo procesarán por Rusiagate caso contrario, Trump asegurará su reelección y derogará la ley sanitaria Obamacare, recortará la asistencia social del programa Medicare y reducirá impuestos a los ricos.

