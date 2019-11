Así lo dice La Mont | Reelección y revolución

Benemérito de las Américas: Factores externos llevaron al presidente Benito Juárez García a buscar su reelección como fue su forzada permanencia en El Paso del Norte al no celebrarse elecciones debido a la invasión francesa, lo cual prolongó su mandato durante la guerra y la del cuatrienio 1871-1975 que no concluyó por su deceso 1872. La desaparición del primer mandatario indígena de las Américas llevó a su paisano Porfirio Díaz a múltiples reelecciones que culminaron con la Revolución de 1910 después que incumpliera la oferta ante el periodista Creelman de no buscar una nueva lo cual propició su exilio en Francia.

Revolución: Cuando mandatarios en funciones persistieron en su afán de perpetuarse en el poder siguieron capítulos de violencia que registra la historia de América Latina. En México 1994 con el EZLN al señalar, su líder Rafael Sebastián Guillén que percibió en el ex presidente Carlos Salinas un afán reeleccionista.

Guerrilla: En nuestro país, según el Centro de Estudios Armados de Madrid aún hay 12 grupos armados con base en la Baja Mixteca y Nudo Mixteco, en la región de la montaña Guerrero y Veracruz que buscarán crear condiciones objetivas para levantarse en armas a partir que los programas asistenciales no alcancen sus objetivos como en las últimas 4 administraciones prianistas: Salinas, Zedillo, Fox y Calderón.

Xochimilco: Pese a que Xochimilco es uno de los lugares más populares para quienes visitan la CDMX existen irregularidades en el servicio, principalmente hacia los turistas ya que los cobros por rentar una trajinera son sumamente descomunales con tarifas que se elevan hasta los dos mil pesos por trajinera lo que es inaudito. Se hace un llamado a las autoridades pertinentes para verificar este tipo de hechos que dejan muy mal al país pues lejos de beneficiarnos con la entrada del turismo, los apartamos y ahí es donde el producto turístico pierde su demanda…SMSEM: “Es un reconocimiento a la labor magisterial” afirmó Manuel Uribe, secretario general del sindicato estatal al entregar a profesores de las regiones de la 7 a la 13, autos modelo 2020 como parte de los compromisos establecidos en el Convenio de Sueldo y Prestaciones 2019…Emprendedores CDMX: La Plaza de la Belleza Centro Histórico “Es más que un lugar para resaltar la belleza de la mujer mexicana ya que a la par busca empoderarla, fortalecerla en los ámbitos personal y laboral” afirmó su administrador Iván Servín Rojas. Informó que se trabaja en coordinación con el gobierno de la ciudad para impulsar el desarrollo a las Pymes…Tlaxcala: La alcaldesa Anabell Ávalos designó a Antonio Robles nuevo director de la Comisión de Agua Potable (Capam) el nombramiento “tiene el objetivo de garantizar el servicio y robustecer las finanzas de ese organismo”.