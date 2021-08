Así lo dice La Mont | Reflexiones PAN

A distancia: El presidente del PAN Marko Cortés reprochó en la sesión del Consejo Nacional (CN) al gobernador saliente de Nayarit, Antonio Echevarría García la entrega del Palacio de Gobierno de Tepic a Miguel Ángel Navarro del partido Morena, a quien en 2005 su padre Echevarría Papá, respaldó en la contienda contra el priista Ney González.

Reproche y destape: Resaltó del gobernador del estado de Querétaro y aspirante a la presidencia del CEN del PAN, Francisco Domínguez Servién en relación a la alianza con el PRI (Va por México). Esa entidad como Chihuahua, fueron conservadas por los albiazules el pasado 6 de junio lo que permitirá al queretano desafiar a su paisano y aspirante presidencial 2024 Ricardo Anaya en la disputa por el control del partido creado por Manuel Gómez Morín.

2018: En aquella sesión del CN, el ex líder Damián Zepeda como ayer Marko Cortés, aseguraron que se podrá avanza en la coyuntura actual como “Una oposición firme y responsable en del país”. En la sesión dominical de CN se formalizó el proceso de permanencia o renovación de la dirigencia nacional en noviembre, con el cual los militantes del PAN decidirán quienes permanecerán o encabezarán el próximo Comité Ejecutivo Nacional. Marko Cortés se sumó a la denuncia emprendida por el gobernador purépecha Silvano Aureoles ante la OEA sobre la “Narcoelección del 6 de junio”.

Objetivo: Presionar a los magistrados del aún TEPJF a declarar la nulidad en los estados del Pacífico (Guerrero, Michoacán y Sinaloa) ¿Se presentará la resolución que asuma la OEA para persuadir al ilegítimo TEPJF para convocar a nuevas elecciones en esas entidades?

AMLO en Juárez: Quien se estrenó como edil electo del municipio fronterizo fue el senador con licencia Cruz Pérez Cuéllar quien el 6 de junio obtuvo 213 mil 73 votos y en la perspectiva de los perredistas Pérez Cuéllar debió ser el candidato a gobernador no así el ex delegado federal Juan Carlos Loera. En su momento el gobernador Javier Corral demandó a través de la Fiscalía del Estado al Poder Legislativo el desafuero de Pérez Cuéllar para poder ejecutar una orden de aprehensión girada en su contra. Sin embargo, en abril la Sección Instructora del LXIV Recinto de San Lázaro determinó no procedente esa solicitud en contra de Cruz Pérez Cuéllar acusado de recibir sobornos por el ex gobernador César Duarte quien en un mes recuperará su libertad y presumiblemente contra demandará al gobernador Corral. En prospectiva en 2024, el edil juarense se reelegirá y tres años después buscará la gubernatura del Estado Grande.

Golpe Narco: Fue el decomiso de 204 kilogramos de fentanilo procedente de Hong Kong en la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México en el que destacó el binomio canino, Zeus y bajo la coordinación de la Secretaría de Marina.