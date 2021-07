2017-2022: Es el quinquenio que pensó gobernar el asesinado mandatario haitiano Jovenel Moïse (JV) quien en la modificación de la Constitución 1987 y la nueva reforma eléctrica encontró la interrupción de su vida y su mandato previamente sufrió un golpe de Estado técnico cuando a través de la prensa conoció que Haití contaba con dos mandatarios JM y el septuagenario juez Joseph Mécène respaldado por la familia Vorbe propietarias de la electricidad.

Autores magnicidio: Además de la familia Vorbe, la pandilla Grupo de los 9 (G9 an Fanmi e Alye) vinculada con la Mara Salvatrucha salvadoreña presidida por el ex oficial de la Policía de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) Jimmy Cherizier ‘barbecue’ quien se forjó con la Milicia de Voluntarios para la Seguridad Nacional Tonton Macoute (TM) que durante 30 años mantuvo en el poder a la dinastía Francois ‘Papa Doc’ Duvalier e hijo Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier.

Tonton golpistas: Bajo la consigna “Somos agentes de la DEA” Grupo 9 ingresó a la residencia presidencial para consumar un crimen anunciado con dos años de antelación. Retomaron el ritual de los Tonton que impuso un sentido de autoridad sobrenatural a ojos de la población para alcanzar su objetivo JM. TM sembró el terror a través de ejecuciones al azar como la practicaban los Hermanos Arellano, Cártel Tijuana y recientemente el CJNG en Michoacán, Jalisco y Colima.

Vorbe: Es una familia con descendientes criollos y mulatos que redactaron la Constitución de 1987 la cual llevó al poder a René Preval (RP) quien mostró incapacidad para conducir a la Nación de las Organizaciones no Gubernamentales que no logró aprovechar la caridad internacional para transformar a sus instituciones como el ejército y poder judicial. Esta, exigió por igual a los ex presidente Jean Bertrand Aristide, RP “No suministrar energía a los pobres porque llevarían al país a emular a Cuba o simplemente una nueva ocupación” lo cual fue denunciado en los periódicos Foi Social y Haití Miroir cuyos editoriales causaron la caída de Baby Doc Duvalier.

Reforma AMLO: Tal vez los criollo Vorbe encuentran su similar en algunos integrantes de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) quienes calificaron la reforma eléctrica de AMLO como “La más destructiva de todos los intentos del gobierno en ese sector y quienes después de conocer la propuesta presidencial de priorizar las plantas eléctricas de CFE y relegar las de energía renovable de la IP, cancelar permisos de autoabasto y eliminar la obligación para que la subsidiaria CFE, Suministro Básico que atiende a 45 millones de clientes con criterio social, concluirán como Haití “No es conveniente subsidiar el progreso de los desprotegidos.”