Así lo dice La Mont | Ricardo Ruíz y Congreso CDMX

¿Qué fue ALDF? “Un cofre al servicio de los tres compadres Mauricio Toledo, Jorge Romero y Leonel Luna de la que obtuvieron cuantiosos recursos para cubrir viajes al exterior a cambio de nula productividad legislativa” sentenció el presidente de la Jucopo, del primer congreso CDMX Ricardo Ruíz Suárez (RRS).

Origen: El ex delegado Iztacalco RRS asumió la curul que dejó el subsecretario de Derechos Humanos Segob, Alejandro Encinas el verdadero Ombudsman de la 4T y puntero en la sucesión de Raúl González Pérez CNDH la cual concluirá funciones el 15 de noviembre. Ocupó la secretaría de Gobierno CDMX 2005 en medio del escándalo del El Encino montado por gobierno federal de Vicente Fox para desaforar a AMLO y relevó a la actual procuradora Ernestina Godoy.

SOS Coyoacán: Lamentó que Mauricio Toledo a través de su alcalde a modo Manuel Negrete “10 fútbol cero Coyoacán” maneje los destinos de una jurisdicción que ahora resalta por cobertura de nota roja por robos y secuestros”. Recordó que según un diario nacional la ex ALDF corrigió el 23 enero 2018 para que tanto el panista Jorge Romero y los perredistas Mauricio Toledo y Leonel Luna no decidieran el destino de una parte de 14 mil 781 millones de pesos destinados para enfrentar los daños de los sismos del 19 de septiembre. Los compadres, tenía el control de la asamblea y la facultad de “autorizar, proponer, supervisar y vigilar los recursos para la reconstrucción. Ello motivo Miguel Ángel Mancera enviará una iniciativa que modificó el Presupuesto de Egresos.

Fuerza Donceles: Junto con RRS construyen la hoja de ruta los vicecoordinadores Valentina Batres y José Luis Rodríguez como la ex foxista Guadalupe Morales. ¿Quién fue el vicecoordinador que acusó al ex oficial mayor Guillermo Sánchez de ganar 200 mil pesos mensuales y crear 346 plazas de confianza 2015-2018?

Justicia: El abogado del ex director de Pemex, Emilio Lozoya y ex Fiscal Anticorrupción de PGR Javier Coello Trejo confío en la rectitud de “mi amigo y titular de FGR Alejandro Gertz en este proceso”. Afirmó que se trata de una persona íntegra y lamentó la persecución en contra de la familia de su cliente. Respecto a la búsqueda de su cliente por parte de Interpol en 180 países Coello Trejo quien detuvo en Francia al ex director de INMECAFÉ, Fausto Cantú Peña, lamentó esa condición.

!No Bonilla!: El ex candidato por BC, Jaime Martínez Veloz no solo impugnó ante el TEPJF la victoria de Morena Jaime Bonilla sino lo llamó ariete de la entrega peninsular a EU. Recordó que a cuatro años que se conozca el pacto oculto de Álvaro Obregón con EU conocido como Tratado de Bucareli no le sorprendería que incluyera la pérdida de BC que en automático convertiría a Bonilla en el primer gobernador USABaja.