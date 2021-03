23 marzo 1984: "El secretario de Gobernación Jorge Carpizo nos convocó a todos los gobernadores incluidos mis vecinos de Sonora y Sudcalifornia a la capital del país para explicarnos los pormenores de la elección presidencial y renovación del Congreso. Inexplicablemente no asistieron cuatro, entre ellos mi vecino Manlio Fabio Beltrones a quien posteriormente encontré en Tijuana", recordó el primero de los gobernadores de oposición albiazul en México. Ernesto Ruffo Appel (ERA).

Vuelta a BC: "Regresé en un vuelo de Mexicana que contaba con servicio de telefonía y escuche del atentado contra el candidato Luis Donaldo Colosio. Me levanté de mi asiento para solicitar al piloto me permitiera llamar al presidente Carlos Salinas (CSG) lo cual no se logró hasta nuestro aterrizaje. Ahí marqué a CSG y dije "señor presidente asumo el control de las investigaciones del crimen del candidato Colosio".

Respuesta: Según ERA así le respondió CSG "Mi gobierno decidió atraer la investigación pues se trató de una arma prohibida". Cuando ERA llegó al lugar de los hechos encontró al titular de la PGR Diego Valdés quien "buscó incriminar a mi policía estatal al afirmar que ellos eran. Ahí se encontraba Manlio quien pensó de manera diferente y eso nos ayudó".

¿Otros actores? Los delegados del CEN del PRI asignados a Baja California uno el extinto veracruzano Juan Maldonado Pereda acompañó a Colosio en su camioneta a Lomas Taurinas y nunca se explicó, porque el otro representante del CEN y ex gobernador de Oaxaca tomó la decisión de excluir El Terrazo e imponer Lomas Taurinas en el recorrido del sonorense. Al final ERA recordó "BC fue la sepultura del PRI que con ese expediente y narcotráfico se encuentra en fase terminal".

¿Por qué no mamá? Un juez de Distrito en Materia de Amparo Penal congeló una orden de aprehensión en contra de Mará Alejandra Barrios Richard (ABR) líder de los ambulantes del Centro Histórico y ex candidata a alcaldesa por Cuauhtémoc pero no impidió la de su hija Diana Sánchez Barrios por los delitos de fraude y robo. Según órganos de inteligencia de CDMX, las Barrios forman parte de una estructura criminal a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera congeló siete cuentas bancarias y para evitar cualquier acción en su contra fueron candidatas del PRI y Morena a cargos de elección popular. El 28 octubre 2003 ABR fue consignada por la juez 48 de lo penal con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio de Jorge Rodríguez Espíndola extinto esposo de la actual diputada federal María Rosete en el santuario de impunidad de los Barrios en las calles de Bolivia, Argentina y El Carmen del Centro Histórico en tanto Rosete Tepito, Eje 1 Norte.