Así lo dice La Mont | Se busca Blanco

JTF-WSTYC: La detención en Monterrey del IV sicario del país Luis Alberto Blanco Flores “El Pelochas” por parte Fuerza Tarea Oeste del Sur de Texas, antecedida de Luis Miguel González Mercado arrojaron una victoria binacional contra el crimen organizado en la estrategia multiagencias consistente en la colaboración de inteligencia para capturar a diez similares a Blanco y Mercado en la frontera Tamaulipas-Texas bajo el mando del titular de la Patrulla Fronteriza (PF) Manuel Padilla y el gobernador Francisco García (FG).

Frontera: En la Campaña Seguridad y Prosperidad participan la Procuraduría y Seguridad Pública de Tamaulipas y por EU Homeland Security y sus agencia Air Marine Office, Customs and Border Protection, la agencia Centro de El Paso, Texas (EPIC) que monitorea los 365 días del año a los gobiernos local, estatal, federal y US Citizenship and Immigration Services dentro del JTF-WSTYC creado para combatir a la delincuencia en el corredor de Texas. En el caso del EPIC sus informes fueron determinantes para la extradición y detención de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

RFG: Al inquirir sobre la estrategia binacional a FG, respondió “la trata de personas y tráfico de drogas que cruzan Tamaulipas se suscitan al sur de mis fronteras y en muchos casos hasta Sudamérica. No son problemas en los que podamos trabajar en un solo frente, requerimos al sector privado y gobiernos EU-México y es relevante que los ciudadanos del sur y norte de la frontera se involucren”. En este año PF P1 rescató a 1,500 inmigrantes indocumentados.

Frente de lucha: Otros ejecutivos fronterizos evalúan Seguridad y Prosperidad que aplicaría a Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora y Chihuahua donde su edil citadina y puntera Palacio Gobierno 2021, Maru Campos, rindió su 2 informe a favor del Empleo Temporal incluidos adultos mayores. En julio recibió con su suplente Carlos Orozco la constancia de reelección por la AME al ganar con 823 votos. Los ediles que llegaron al estatal fueron Patricio Martínez y José Reyes Baeza.

Asignatura: Entre los 40 nombramientos que realizará AMLO resaltan, INAI una de sus integrantes fue impuesta por el ex senado de mayoría priista, subgobernador del Banco de México recaerá en Antonio Meade y el ministro presidente SCJN posición que se ventilará en las oficinas de Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer. El puntero es Jorge Pablo Mario Rebolledo.

Regreso Noroña: El diputado por Iztapalapa lamentó tener que solicitar mañana la destitución del Pte. del Congreso Porfirio Muñoz Ledo por ignorar el artículo 69 constitucional y demandó a "PML y Martí Batres no asumir la condición entreguista de los chuchos". Lamentó que PML y MB no impidieran la agresión del Estado Mayor en su contra.